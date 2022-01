(Видео) Снег и град во Хургада, туристите зачудени

Популарното египетско летувалиште во Новата 2022 година влезе под снежна покривка, што ја донсе ненадејната бура.

Snowfall in Egypt hurghada: Climate Action Crisis.The Egyptian city of Hurghada, in the Red Sea, witnessed heavy rain with hail, accompanied by lightning and thunder, while thick clouds covered the sky of the tourist city. pic.twitter.com/JpCPE7jEBe

Турситите во египетскиот град Хургада останаа зачудени кога над тоа место поминала бура во првиот ден од ноавта година и донесла нештп што ретко се гледа таму – снег.

На социјалните мрежи се појавија видео-снимки, на кои се гледа како луѓето бегаат во своите хотели за да се засолнат од снегот и крупниот град кој паѓаше.

Heavy hail in Egyptian #Hurghada. Roads of the resort town are covered with #snow and #hail.

In the social networks, #eyewitnesses wrote that the #hailstones were the size of a quail's egg. The precipitation damaged cars and windows.#GlobalCrisis #ClimateCrisis #ClimateChange pic.twitter.com/8Tn1wCgFQY

