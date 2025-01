(Видео) Се распадна ракетата на Маск, остатоците го нарушија воздушниот сообраќај

Седмиот пробен лет на вселенското летало Starship, проект на SpaceX, заврши со губење на леталото по низа технички тешкотии. Летот, кој започна ветувачки, вклучуваше тестирање на голем број надградби, поголеми резервоари за гориво, нов компјутерски систем за летање и подобрена авионика.

Леталото успешно се одвои од засилувачот на ракетата „Супер Хеви“ и ги запали шесте мотори, но проблемите започнаа околу пет минути по одвојувањето, кога откажа еден од внатрешните мотори. Во следните неколку секунди дошло до дефекти и кај останатите мотори.

До осмата минута од летот, речиси сите мотори престанаа да работат, а контролниот тим на SpaceX ја изгуби способноста да го контролира леталото. Десет минути по лансирањето, беше потврдено дека ѕвездениот брод е изгубен.

Овој неуспех доаѓа по неколку успешни тестови кои овозможија контролирани слетувања во Индискиот Океан. Иако резултатите се разочарувачки, SpaceX потврди дека искуството од овој лет ќе помогне да се подобри технологијата за идните мисии.

Нарушување на воздушниот сообраќај

Flightradar24, онлајн веб-страница посветена на воздушниот сообраќај, објави на социјалните мрежи дека авионите се пренасочуваат во областа каде што беше уништен Starship.

Социјалните мрежи се преплавени со објави за наводни остатоци од авиони кои паѓаат над Карибите.

Се огласи и SpaceX

SpaceX објави детално резиме на успесите и загубите на денешниот пробен лет.

Во објавата на својата веб-страница, компанијата призна дека оваа мисија е дизајнирана да „го стави редизајнираниот и подобрениот Starship низ ригорозна серија демонстрации на летови“.

„Овој лет служеше како потсетник дека развојното тестирање е, по дефиниција, непредвидливо“, се вели во соопштението.

Компанијата потврди дека изгубила контакт со вселенското летало Starship приближно осум и пол минути по летот и дека „се разви пожар во задниот дел на леталото“, што доведе до експлозија или, како што го нарекува SpaceX, „ненадеен непланиран распад“.

Остатоците од авионот паднале „во Атлантскиот Океан во предефинирано опасни зони“, соопшти компанијата.

Сепак, Федералната управа за авијација (FAA) потврди во е-пошта до CNN дека активирала „Површина за одговор на остатоци“ по експлозијата на Starship. Ваквото дејство се презема само доколку отпадот падне надвор од зоните затворени за воздушниот сообраќај, се вели во соопштенијата на агенцијата.

Експлодираше над Бахамите

Џонатан Мекдауел, астрофизичар и астроном во Центарот за астрофизика Харвард-Смитсонијан, направил анализа за да се обиде да ја одреди точната локација каде што би можело да експлодира вселенското летало Starship на SpaceX.

Според неговата анализа на траекторијата, „наглото непланирано распаѓање“ – како што го нарекува SpaceX – „се случило над Бахамите, а остатоците поминале над островите Туркс и Каикос неколку минути подоцна на надморска височина од приближно 120 километри“, напиша Мекдауел во порака до CNN.

„Отпадот најверојатно паднал неколку минути подоцна во морето северно од Порторико и Британските Девствени Острови“, додаде тој.