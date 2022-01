(Видео) САД под удар на силна снежна бура: Тоа е „ураган со снег“

Источното крајбрежје на САД од утрово го зафати големо снежно невреме, прв пат по четири години во овој регион.

Налетот на бурата се протега од Јужна Каролина сè до Мејн и покрај снежната бура ќе донесе и урагански ветрови во крајбрежните области. Пет американски држави прогласија вонредна состојба, јавува Би-Би-Си. Градоначалничката Мишел Ву од Бостон, град каде што снежните врнежи не се непознати, рече дека невремето може да биде историско.

Во Нова Англија би можело да наврне повеќе од два метри снег. Метеоролошките власти предупредуваат и на поплави во близина на брегот. Над 5.000 летови во САД беа откажани помеѓу петокот и неделата, според FlightAware.

Може да паднат огромни количества снег

Синоптичарите велат дека постои можност бурата, позната како Нористер, да ја покрие областа Бостон со снег до 61 сантиметри. Сегашниот рекорд од 70 см за 24 часа е поставен во 2003 година.

Експертите велат дека бурата ќе помине низ „бомбогенеза“, што значи дека се очекува постуден воздух да се меша со потопол морски воздух, што ќе доведе до брз пад на атмосферскиот притисок. Процесот води до таканаречените бомби-циклони, пренесува Хина.

„Патувањето треба да биде ограничено само на итни случаи“, предупреди Националната метеоролошка служба (NWS) во Бостон. „Ако треба да патувате, носете со себе комплет за преживување во зима. Ако заглавите, останете во возилата“, се вели во предупредувањето.

Силно невреме почна да го погодува брегот на земјата во раните утрински часови во саботата, а снежни врнежи веќе се забележани во неколку држави.

Издадени се предупредувања, луѓе ги празнат полиците на продавниците

„Ова ќе биде многу голема бура, веројатно една од најголемите што сме ги доживеале во последните неколку години. Се очекува условите да го оневозможат патувањето и ги повикуваме сите, колку што е можно, да останат дома утре. “, рече гувернерот на Масачусетс, Чарли Бејкер на прес-конференција.

Националната метеоролошка служба издаде предупредување за поплави за крајбрежните области, а Амтрак го откажа патничкиот железнички сообраќај во поголемиот дел од регионот. Тие, исто така, предупредија на снежна бура во метрополитенската област Бостон, каде живеат речиси 4,9 милиони луѓе.

Фотографиите објавени на социјалните мрежи покажуваат дека купувачите се насочуваат кон продавниците и ги празнат полиците додека се снабдуваат со основните потреби пред невремето.

„Североисточниот ветер што ќе дува низ Средниот Атлантик овој викенд ќе донесе екстремен студ и опасни услови за многу заедници“, рече советничката за домашна безбедност Елизабет Шервуд-Рандал, истакнувајќи дека таа активно ќе ги следи проектираните влијанија од бурата и тесно ќе соработува со Федералната агенција за управување со итни случаи за да обезбеди се што е потребно.

JANUARY NOR’EASTER: At least 13” of snow piled up so far in #AtlanticCity – Via @reporterjim. Track the January 2022 #noreaster – https://t.co/LWozFreUFr and send us your photos and videos by using #n12stormwatchers. pic.twitter.com/Mc3CdKxKuu

