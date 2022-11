(Видео) Потполно лудо време – снег со громови во Бафало

Околу 2 метри снег падна во Бафало, Њујорк и околните градови, кои беа погодени од историска снежна бура со ефект на езеро овој викенд.

Прекумерните снежни врнежи „ќе произведат речиси нула видливост, што предизвикува да биде невозможно за патување, но ќе донесе и оштетување на инфраструктурата и може да ги парализира најтешко погодените заедници“, соопшти Центарот за предвидување на времето во саботата наутро.

Во меѓувреме, видеата објавени на социјалните мрежи го покажуваат обемот на снежните врнежи, при што едно видео прикажува снег како допира до врвот на знакот за стоп, а друго прикажува снежен ѕид додека некој ја отвора вратата од нивната гаража.

Снег со громови

Едно видео покажува потполно лудо време. Имено, на снимката се гледа дека има дебела покривка од снег, кој уште паѓа, но одеднаш се слушаат и се гледаат громови.

Според Центарот, снег со ефект на езеро се случува „кога студениот воздух, често со потекло од Канада, се движи низ отворените води на Големите езера“.

„Како што студениот воздух минува над незамрзнатите и релативно топли води на Големите езера, топлината и влагата се пренесуваат во најнискиот дел од атмосферата. Воздухот се крева, облаците се формираат и прераснуваат во тесен појас што произведува 6 до 10 см снег на час или повеќе“, додадаваат од таму.

Ндлежните повикуваат њујорчани да бидат на безбедно, твитајќи дека луѓето треба да останат надвор од патиштата за да им овозможат на првите служби да реагираат и да ги однесат потребните ресурси до оние на кои им се потребни.

Во меѓувреме, Националната гарда пристигна во округот Лејк Ири во саботата за да помогне во преземањето и испораката на луѓето на кои им е потребен третман на дијализа. Забраната за патување останува во сила за делови од округот Ири, според веб-страницата на округот.

Објавена е вонредна состојба за западен Њујорк пред невремето во четвртокот наутро.

