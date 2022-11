(Видео) Објавени шокантни снимки по гранатирањето на Днепар

Граѓаните на Херсон околу полноќ почнаа да се евакуираат од градот каде се уште се водат жестоки борби. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека сега е „очигледно дека обединувањето на Русија со Донбас“ требало да се случи порано.

„Русија удри во станбени згради во Днепар. Терористите не дозволуваат луѓето да го поминат викендот во мир“, напиша украинскиот пратеник Олексеј Гончаренко на Твитер.

As a result of the shelling of the #Dnipro, 13 people were injured, four of them were hospitalized, one woman is in serious condition, local authorities report. pic.twitter.com/KQikH0aM5Y

— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2022