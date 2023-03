(Видео) Нови детали за нападот во училиштето во САД, објавена снимка од напаѓачката

Вчера, три деца и тројца возрасни беа убиени во пукање во приватно основно христијанско училиште во Нешвил, на југот на САД. Нападот го извршила 28-годишна жена идентификувана како Одри Елизабет Хол, поранешна ученичка во училиштето, која била убиена од полицијата на местото на настанот. Убиените деца биле на возраст меѓу осум и девет години.

Џон Дрејк, началникот на полицијата во Нешвил, се обратил на напаѓачот со женска заменка, но на прашањето на новинарите, тој прецизирал дека Одри Елизабет Хол се изјаснила дека е трансродова личност. Сè уште не е јасно дали напаѓачот е официјално идентификуван како жена или маж.

Застрелан на вратата

Полицијата во Нешвил објави видео на кое се гледа како напаѓачот влегува во училиштето. На снимката, која се чини дека е од надзорните камери во зградата, се гледа како Одри Хејл пука во влезната врата и потоа се качува низ скршеното стакло за да влезе.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 28, 2023