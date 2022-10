(Видео) Кличко: Над Киев соборени повеќе руски ракети

Градоначлникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека системите за противвоздушна одбрана над главниот град собориле повеќе проектили.

„Неколку ракети кои летаа кон Киев беа соборени од силите за противвоздушна одбрана во регионот. Им благодариме на бранителите! Противвоздушната тревога продолжува. Останете во засолништата, внимавајте на вашата безбедност. Штедете електрична енергија и сфатете го ограничувањето на нејзиното снабдување. Да останеме заедно!“, напиша Кличко на Телеграм.

Во Лиман пронајдена масовна гробница

Едновремено, украинското Министерство за одбрана објави дека во лиман е откриена масовна горбница, во која се најдени останките на 111 цивили и 35 војници.

In the first discovered mass graves in Lyman, a town in the Donetsk region, there were 111 bodies of civilians and 35 🇺🇦 soldiers.All of them are victims of russian occupiers.

Ukraine will liberate all of its territory and punish the murderers of tens of thousands of Ukrainians. pic.twitter.com/Cm0oBjoOOz

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 22, 2022