(Видео) Јапонија ја погоди земјотрес од 7,1 степени, издадено предупредување за цунами

Во период од 15 минути Јапонија ја потресоа три силни земјотреси во првиот ден од новата година.

#Earthquake ( #地震 ) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 67 km NE of #Nanao ( #Japan ) || 9 min ago (local time 16:10:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BmYUkRYtkn

По силниот земјотрес со јачина од 7,1 степени според Рихтеровата скала што ја потресе Јапонија во понеделник наутро, властите издадоа предупредување за цунами.

Жителите се предупредуваат да ги следат најавите на националните власти, да се држат настрана од брегот и да одат на повисоките места.

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese TV urging people to run immediately to higher ground! This is serious. 5m waves expected in Ishikawa. #japan #earthquake pic.twitter.com/Y8h4Vbe8c8

— Greg R. Hill (@greghill) January 1, 2024