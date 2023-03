(Видео) Експлозија на Крим – уништени се моќни руски ракети

Во експлозија на северот на анектираниот Крим, уништени се руски ракети кои се транспортирале со железница, соопшти украинското Министерство за одбрана.

Рускиот лидер на градот Џанкој изјави дека областа била нападната со беспилотни летала. Украина потврди дека се случиле експлозиите, но не кажа конкретно дека стои зад нападот. Засега нема потврда од руска страна дека проектилите се уништени.

Доколку се потврди, тоа би бил редок напад на украинската армија на Крим, кој е анектиран од 2014 година.

„Експлозиите го продолжуваат процесот на демилитаризација на Русија и го подготвуваат украинскиот полуостров Крим за деокупација“, соопшти украинското Министерство за одбрана.

Уништени ракети „калибр“?

Киев објави дека ракетите биле наменети за руската Црноморска флота.

„Експлозија во градот Џанкју на северот на привремено окупираниот Крим ги уништи руските крстаречки ракети „калибр-КН“ додека се транспортираа по железница“, објавија тие.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail – @DI_Ukraine

It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023