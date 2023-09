(Видео) Бран брутални грабежи во САД, „Таргет“ затвора продавници. „Ова е без преседан“

Поради бранот насилни грабежи, големите американски трговци на мало предупредија дека „невидените“ нивоа на криминал доведоа до загуби од 112 милијарди долари минатата година.

Во масовните насилни кражби, работниците во продавниците беа претепани, а некои беа убиени, поради што многу продавници ангажираа дополнителни чувари за да го заштитат нивниот персонал. Организираните банди постојано биле фаќани на камери како упаѓаат во продавниците, како грабнуваат грст роба од полиците пред да побегнат, пишува Тајмс.

Дел од масовните грабежи се организирани на социјалните мрежи. Едната беше организирана од Дејџиа Блеквел, која на социјалните мрежи го носи прекарот Митбол. Таа во живо го пренесуваше грабежот на продавниците во центарот на Филаделфија. Според Њујорк Пост, Митбол на своите 650.000 следбеници на Инстаграм и ТикТок по грабежот објавила: „Кажете ѝ на полицијата дека ќе ме затворат вечерва или ќе ме изгорат, тоа ќе биде како на филм“. После тоа била уапсена.

Продавниците се затвораат

Таргет, еден од најголемите американски трговци на мало, објави дека ги затвора продавниците во големите градови, вклучувајќи ги Њујорк, Сиетл, Сан Франциско и Портланд. „Не можеме да продолжиме да работиме со овие продавници бидејќи кражбата и организираниот криминал ја загрозуваат безбедноста на нашиот тим и гостите и придонесуваат за неодржлив бизнис“, се вели во соопштението на Таргет.

This is downtown Philadelphia last night.

Rioting and looting have become the norm in major US cities.

Meanwhile, cities across Poland are safe, clean and livable.

Yet another reason to move back to Poland. 🇵🇱

pic.twitter.com/9QYwLqsQcP

— Dominik Andrzejczuk (@QuantumDom) September 27, 2023