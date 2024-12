Вака ќе изгледа сцената на Евросонг во 2025 – инспирирана е од Алпите и – културата на дијалог

Цирих– Нè делат нешто повеќе од пет месеци одгодинешниот Евросонг во Швајцарија, но веќе знаеме како ќе изгледа сцената на 69-тото музичко натпреварување кое ќе се одржи во Базел, во црквата Св. Парк Јакоб. Визуелниот концепт беше официјално претставен од проектниот тим, а за дизајнот на прекрасната и импресивна сцена е одговорен искусниот германски продукциски дизајнер Флоријан Видер (56).

За тоа, тој бараше инспирација од прекрасните швајцарски планини и јазичната разновидност на земјата, а неговата цел беше да создаде револуционерен сценски концепт кој обезбедува сеопфатно искуство, овозможувајќи и на публиката да се чувствува како дел од настанот. Се состои од голем главен дел кој се протега кон средината, односно кон публиката, опкружен со LED лак, кој ќе создаде импресивно и динамично визуелно доживување.

Целокупниот визуелен идентитет на натпреварот, наречен „Единството ја обликува љубовта“, е дизајниран од уметничкиот директор Артур Дејнев, инспириран од швајцарската традиција на директна демократија заснована на слушање и дијалог, која ја нагласува важноста на слушањето како централна тема, со порака дека слушањето на другите нè води кон љубов.

Оваа порака ќе биде пренесена и визуелно преку евровизискиот симбол на срцето, кој го претставува дијалогот, единството и обединувачката моќ на музиката.

„Добро осмислениот дизајн на Артуро е емотивно привлечен и ја носи Евровизија на следното ниво. Евровизиското срце чука до ритамот, симболизирајќи ја обединувачката моќ на музиката. Верно на евровизискиот слоган „Обединети од музиката“, ќе ги поврзе сите луѓе ширум светот“, изјавија извршните продуценти на Евросонг 2025, Мориц Штадлер и Рето Периц.

Евросонг во Швајцарија го носи Немо, кој победи на годинешниот натпревар во Шведска со песната „The Code“.

38-те земји ќе се натпреваруваат на Изборот за песна на Евровизија 2025 година во Базел.

Шест од 38 земји се претквалификувани за големото финале што ќе се одржи на 17 мај 2025 година: Биг-5 (Франција, Германија, Италија, Шпанија, Обединетото Кралство) и домаќинот (Швајцарија). Останатите 32 земји ќе се натпреваруваат во едно од двете Полуфиналиња што ќе се одржат на 13 мај и 15 мај 2025 година (16 во секое полуфинале). Полуфиналната ждрепка ќе се одржи на 28 јануари 2025 година. Македонија, трета година по ред, не учествува на Евросонг.

лоријан Видер е продукциски дизајнер. Не е првпат да се занимава со сценографија. Во неговото портфолио има широк спектар на сцени кои се користат за ТВ продукции: повеќекратни награди на MTV, „America’s Got Talent“, „Britain’s Got Talent“, како и австриските верзии на „Star Mania“, „Dancing With the Stars“. „Хероите на утрешниот ден“ и „Големата шанса“. Тој исто така дизајнираше сцени за Бијонсе, Џенифер Лопез и U2.

Флоријан Видер е исто така главниот ум зад вкупно осум сцени на Изборот за песна на Евровизија:

Малме, 2024

Ротердам, 2021

Тел Авив, 2019

Лисабон, 2018

Киев, 2017

Виена, 2015

Баку, 2012

Дизелдорф, 2011

(ЕБУ)