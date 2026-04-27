Ужасни вести од Милано! Лука Модриќ ја завршува сезоната. Настапот на Светското првенство е под знак прашалник

Капитенот на хрватската репрезентација Лука Модриќ претрпе двојна фрактура на јаболчницата, што практично му ја завршува оваа сезона.

Првичните информации предизвикаа голема загриженост бидејќи се споменуваше дека Модриќ би можел да го пропушти Светското првенство. Сепак, според последните информации, неговиот настап на турнирот во САД не треба да биде доведен во прашање.

Се очекува хрватскиот капитен да биде подготвен за игра, најверојатно со заштитна маска, што е вообичаена практика со вакви повреди.

Шок во Милано и страв за крајот на сезоната

Во Милано постои голема загриженост за сериозноста на повредата.

„Модриќ е подложен на тестови за да се види степенот на проблемот. Тој беше принуден да го напушти теренот поради силна болка и клубот е многу загрижен“, објавуваат италијанските медиуми.

Италијанците истакнуваат дека неговото отсуство би било огромен удар во борбата за крајот на првенството.

„Тоа би бил огромен губиток за крајот на првенството.“ Речиси никогаш не го видовме Модриќ да го напушта теренот оваа сезона, дури и кога беше очигледно дека е уморен и дека неговото тело страда. И покрај ова, тој никогаш не се откажа, па знаеме колку болка мора да имал“, наведуваат тие.

„Се надеваме, заради него, за италијанскиот фудбал и за Милан, дека Лука наскоро ќе се врати на теренот“, заклучуваат тие.

Голем удар за „Огнените“

Јасно е дека Милан нема да може да смета на својот клучен играч до крајот на сезоната, што дополнително ја комплицира борбата за местата што водат до Лигата на шампионите.

Повредата на Модриќ претставува голем проблем и за хрватската репрезентација. Сепак, има уште 50 дена до првиот натпревар на Светското првенство, што остава простор за закрепнување.

Реално е да се очекува дека Модриќ ќе биде подготвен, иако веројатно не во оптимална форма каква што би имал доколку не се случила фрактурата.

Дополнителна загриженост создава фактот што во моментов и Јошко Гвардиол и Матео Ковачиќ се надвор од оптимална состојба – првиот поради повреда, а вториот само што се враќа во ритам по враќањето.