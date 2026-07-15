Утре седница на ЕСС, мерките за цените на храната и горивата не се на дневен ред

Утре треба да се одржи седница на Економско-социјалниот совет (ЕСС). На дневен ред не се мерките за амортизирање на состојбата со цените на храната и горивата, сепак, како што рече денеска заменик-министерот за економија Марјан Ристески, не е исклучено за тоа да се разговара.

– За утре е предвиден Економско-социјален совет на кој ќе бидат разгледувани неколку точки. Една од точките е донесување годишна програма за работа на ЕСС, а од страна на Министерството за образование ќе биде презентиран новиот закон за високо образование. Ќе има уште неколку точки, истакна Ристески.

На новинарско прашање дали може да се очекуваат утре некакви мерки поврзани со цените на храната и горивата и дали ќе се разговара за тоа, Ристески одговори дека од она што го видел како дневен ред, нема таква точка.

-Од она што видов како дневен ред, нема таква точка, меѓутоа не е исклучено. Секогаш Економско-социјалниот совет е отворен. Ако некој предложи таква точка, тогаш се гласа, се прифаќа и се дискутира за точката. Транспарентноста на Владата е на највисоко ниво. На секој Економско-социјален совет учествуваат најмалку четири министри, заменици министри и секогаш е присутен премиерот, на сите економско-социјални совети, што не било случај претходно, потенцира заменик-министерот.

Тој информира и дека институциите се во постојана комуникација со маркетите, трговците, доставувачите, производителите и увозниците.

-Имаме редовни средби. Кога ќе биде наредната, кога ќе имаме анализа од комплетните податоци, истакна Ристески кој денеска учествуваше на работен состанок во Стопанската комора за мерката „Поддршка за креирање нови работни места“ – подмерка „Вработување и раст на правни субјекти“.