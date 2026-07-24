Утре бесплатен панорамски разглед на Скопје по повод годишнината од катастрофалниот земјотрес

24/07/2026 16:12

По повод годишнината од катастрофалниот земјотрес што го погоди Скопје во 1963 година, Град Скопје организира бесплатен панорамски разглед на градот.

Со панорамски автобус и стручен туристички водич од Македонската асоцијација на туристички водичи и придружници, граѓаните ќе имаат можност да го запознаат Скопје какво што било пред земјотресот, да слушнат приказни за објектите што биле разрушени, како и за локациите што го обликувале некогашниот изглед и дух на градот.

Разгледот ќе се одржи во утре (сабота), со поаѓање во 10:00 часот од Порта „Македонија“.

За учество е потребно претходно пријавување на телефонскиот број +389 71 250 419.

Од Град Скопје ги повикуваат граѓаните заедно да се потсетат на минатото, да ја зачуваат меморијата за земјотресот од 1963 година и да ја пренесуваат приказната за градот на идните генерации. 

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