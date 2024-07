Успешно лансирана нова ракета во вселената: Ariane 6 е гордоста на Европа

Најновиот европски ракетен фрлач Аријане 6 успешно полета од европското вселенско пристаниште во Куру, Француска Гвајана.

Европската вселенска агенција (ESA) се огласи на Твитер за да го прослави нејзиното лансирање, дел од напорите Европа да се стави на мапата за лансирање на сателити и да се разликува од конкурентите како што е Илон Маск.

Join us for the live broadcast, starting at 20:30 CEST, with liftoff at 21:00 CEST #Ariane6 https://t.co/WRcky3IcRw

— European Space Agency (@esa) July 9, 2024