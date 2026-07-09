Уркиза: Македонија е важен партнер на Интерпол во борбата против организираниот криминал
Генералниот секретар на Интерпол, Валдеси Уркиза, при денешната посета на Полициската академија на МВР во Идризово оцени дека Северна Македонија сериозно пристапува кон меѓународната полициска соработка и претставува важен партнер на организацијата.
Обраќајќи се пред кадетите и раководството на Министерството за внатрешни работи, Уркиза истакна дека Центарот за обука на МВР е значајна институција за подготовка на идните полициски службеници.
– Континуираното образование и обука ќе имаат клучна улога во вашата иднина како полициски службеници. Криминалот станува сè покомплексен, а начинот на кој полицијата се обучува и учи ќе мора да се развива во согласност со новите закани. Технологијата постојано напредува создавајќи нови можности за криминалците во споредба со времето кога јас ја почнав мојата полициска кариера – рече Уркиза.
Тој посочи дека криминалот станува сè покомплексен поради технолошкиот напредок и растечката меѓународна димензија на криминалните активности поради што е неопходна силна меѓународна соработка.
– Ќе се соочувате со разни јазици, разни правни системи и разни начини на работа. Убеден сум дека во тие околности ќе го препознаете Интерпол како подготвен и доверлив партнер во вашата борба. Од соработката што ја видов на вашата граница со Албанија, како и од заедничките активности со српските власти, гледам дека Македонија сериозно пристапува кон меѓународната полициска соработка. Токму тоа го прави Интерпол сè поважен во современата борба против организираниот криминал – посочи Уркиза.
Тој потсети дека од ноември 2025 година Центарот за обука на МВР е дел од глобалната академска мрежа на Интерпол и го поздрави учеството на земјата во меѓународните операции против трговијата со луѓе и нелегалната трговија со оружје.
Обраќајќи им се на кадетите, тој порача дека полициската професија бара посветеност, но носи и чувство на исполнетост.
– Предизвиците се реални, но реални се и наградите. Можноста да направите вистинска разлика во животите на луѓето е она што ја прави оваа професија навистина посебна и вредна за секоја жртва што ја носи – истакна генералниот секретар на Интерпол.