Украинските сили ја презедоа контролата и на левиот брег на реката кај Харков (Видео)

Украинските сили ја преминаа реката Оскил во североисточниот регион Харков и сега ги контролираат двата брега на реката, соопшти во неделата војската на земјата.

„Вооружените сили на Украина ја преминаа реката Оскил. Од вчера Украина го контролира и левиот брег“, објави украинскиот Центар за стратешки комуникации на Телеграм.

Центарот објави и видео на кое се гледа понтонски мост над реката и премин на воени возила.

Претходно овој месец, Кирил Имашев, воен дописник на рускиот Телеграмски канал Реадовка, рече дека руските сили го напуштиле градот Купјанск во регионот Харков (околу 50 километри северно од Изјум) и се повлекле преку реката за да се „прегрупираат“.

Според Генералштабот на украинската војска, војниците го одбиле напредувањето на Русите во близина на реката во Купјанск, како и седум други населени места во неделата.

„Во текот на изминатиот ден, единиците на одбранбените сили на Украина ги одбија непријателските напади во областите Купјанск, Хоптивка, Миколаивка Друга, Весела Долина, Одрадивка, Маринка, Новомихаиливка и Правдине“, соопшти украинската војска.

Footage of the crossing of the #Ukrainian Armed Forces across the #Oskol River in #Kupiansk, which made it possible to regain control over the left-bank part of the city. pic.twitter.com/oorcYWTZA2

— NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2022