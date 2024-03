Украинците погодиле два руски десантни брода и комуникациски центар на Крим

Украинските сили успешно ги погодија десантните бродови Јамал и Азов, комуникациски центар и неколку инфраструктурни објекти на руската Црноморска флота во Севастопол, соопшти утринава Дирекцијата за стратешки комуникации на вооружените сили на Украина, пренесоа украинските медиуми.

Гувернерот на Севастопол, Михаил Развозаев синоќа соопшти дека едно лице загинало, а четворица се повредени во ракетен напад на украинските сили врз Севастопол.

Развозаев изјави дека биле соборени повеќе од 10 украински проектили.

Руските медиуми јавуваат дека сообраќајот на мостот на Крим синоќа бил два пати запрен.

⚡️ Official: the AFU successfully targeted two large Russian landing ships, namely the Yamal and Azov

Additionally, reports indicate that infrastructure facilities of the Russian Black Sea Fleet and a communications center in occupied Sevastopol were also struck. pic.twitter.com/JZt1wUP88w

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2024