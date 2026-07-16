УХМР предупредува: Влажното време создава услови за штетници и растителни болести

Дождот што изминатите денови зафати делови од земјава ќе придонесе за зголемување на влагата во почвата, но истовремено создава услови за појава на растителни болести и штетници. Агрометеоролозите апелираат земјоделците редовно да ги контролираат посевите и навреме да преземат мерки за заштита.

Според УХМР, топлото и суво време во изминатиот период им одговараше на земјоделците за завршување на жетвата на јачменот и пченицата, која во делови од земјава веќе е завршена.

Поголем дел од земјоделските култури се наоѓаат во фаза на берба, додека кај одредени култури продолжува интензивниот развој. Кај компирот, на места е актуелна фазата на цветање и формирање клубени, поради што се потребни соодветно наводнување, прихрана и заштита од болести и штетници.

Градинарските култури се во период на интензивен раст и имаат зголемена потреба од вода, а недостигот во критичните фази може значително да влијае врз приносот. Овошките се во фаза на растење и зреење на плодовите, а дел од нив веќе се во период на берба.

Виновата лоза останува особено чувствителна на појава на болести како пламеница, пепелница и сиво гниење, како и на штетници, меѓу кои и сивиот гроздов молец. Влажните временски услови се поволни за нивно појавување, поради што се препорачува зголемено внимание кај насадите.

УХМР предупредува и на внимателност при појава на електрични празнења, избегнување престој на отворен простор, како и преземање превентивни мерки за заштита на пластениците и другите конструкции. Земјоделците се советуваат да ги исчистат одводните канали за полесно одведување на површинските води.