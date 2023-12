Не е познат мотивот за убиствата во Прага – пишувал морбидни пораки

Во престрелката што се случи вчера попладне на Карловиот универзитет во центарот на Прага загинаа 14 лица, меѓу кои и напаѓачот, а повеќе од 30 се повредени, некои тешко, соопшти прашката служба за итни случаи.

Чешката полиција нешто по 15 часот извести дека интервенирала поради пукање на Филозофскиот факултет на Карловиот универзитет, на плоштадот „Јан Палах“. Полицијата тогаш извести дека напаѓачот е „елиминиран“.

Чешката влада го прогласи 23 декември за Ден на жалост. Сѐ уште не е познат мотивот за масовното убиство. Полицијата досега идентификувала 11 жртви.

Што знаеме за убиецот?

Напаѓачот е идентификуван како Дејвид К. Тој прво го убил својот татко во селото Хостоун, 20 километри западно од Прага, а потоа отишол во центарот на Прага.

Бил студент на Институтот за светска историја на Карловиот универзитет, со седиште на Филозофскиот факултет, на плоштадот „Јан Палах“. Претходно оваа година, Дејвид К. добил награда од Полскиот институт во Прага за неговата теза за револуционерните настани од 1846 година во Краков и други области кои сега се дел од Полска.

Полицијата соопшти дека тој требало да присуствува на предавање вчера попладне во посебна универзитетска зграда на улицата „Челетна“, на неколку минути пешачење од колеџот и недалеку од Стариот градски плоштад во Прага. Полицајците отишле таму барајќи го пред пукањето. Она што не знаеме е што го довело, наместо тоа, до главната зграда на Филозофскиот факултет носејќи оружје.

Шефот на полицијата Мартин Вондрашек рече дека отишол во Прага да си го одземе животот и дека бил „инспириран од страшен настан, сличен настан во странство“.

Наводно, инцидентот е пукање што се случило на 7 декември во Брјанск, јужна Русија, кога 14-годишно девојче донело пушка во своето училиште и убило соученичка пред да го сврти пиштолот кон себе и да си го одземе животот.

Убил маж и бебе во шума пред неколку дена?

Началникот на полицијата Мартин Вондрашек изјави дека, според достапните информации, напаѓачот е одговорен и за уште две убиства. „Ја истражуваме претпоставката дека напаѓачот очигледно е одговорен и за убиствата во Клановице“, рече началникот на полицијата, додавајќи дека жртвите ги избрал по случаен избор.

„Во врска со шумата Клановички, во овој момент нема апсолутно никаква позната врска со овие жртви, апсолутно никаква позната врска со таа локација. Моментално сум убеден дека тоа се сосема случајни жртви од лице без криминално досие“, додаде тој.

Пред шест дена непознат напаѓач застрелал возрасен и дете во шума, а според медиумите жртви биле триесет и двегодишен маж и неговата двомесечна ќерка. Како што изгледа, убиецот во тој случај е напаѓач од Прага.

Масакрот наводно го објавил на Телеграм

Дејвид К., наводно, на социјалната мрежа Телеграм изјавил дека ќе изврши масакр на универзитетот и дека може дури и да се самоубие. Пишуваше на руски и истакна дека е инспириран од Алина Афанаскина, 14-годишната девојка која на почетокот на декември отвори оган во училиште во Брјанск, Русија, при што уби две лица, а рани уште пет други. Афанаскинова се самоуби.

Дејвид К. наводно напишал дека таа не убила доволно луѓе и дека тој ќе се обиде да го поправи тоа. „Таа многу ми помогна“, наводно напишал Дејвид К. на Телеграм, додавајќи дека отсекогаш сакал да убие некого.

Тој напиша дека мрази сите и дека сите го мразат и дека планира зад себе да остави што повеќе болка. Последниот пост датира од 19 декември кога пишува за неподносливо зуење во ушите. Полицијата соопшти дека истражува дали профилот е навистина поврзан со лицето кое го изврши масакрот во строгиот центар на Прага. Сè уште ништо не е официјално потврдено.

Очевидци го опишаа ужасот, студент се забарикадирал во училница

Преживеаните го опишаа ужасот на колеџот. Престрелката започна набргу откако Јакоб Вајцман, новинар и студент на универзитет, пристигнал да го полага испитот по албански јазик. Во малата соба биле само професорот и тој, рече тој.

„За време на испитот слушнав пукотници и врескање“, рече тој. И двајцата се здрвиле, не биле сигурни што да прават. „На крајот дојде полицијата. Имаше многу пукотници и врескање“.

Тој ја заклучил вратата од училницата и поставил импровизирана барикада, избезумено туркајќи ги масите, столовите и сè што нашол на вратата.

„Мислам дека напаѓачот отиде на терасата од факултетот и пукаше во луѓето надвор“, изјави 25-годишникот за Гардијан. Набргу откако Визман ја поставил барикадата, тој рече дека слушнал како некој се обидува да ја отвори вратата од собата во која се наоѓал. „Поминуваше низ секоја училница за да види дали има луѓе таму и да ги убие“, рече тој.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p

— Jakob Weizman (@jakobweizman) December 21, 2023