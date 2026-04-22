Убедливи победи за македонските селекции во првото коло на Светското училишно првенство во ракомет

22/04/2026 14:00

Македонските репрезентации со успех ги почнаа своите настапи на Светското училишно првенство во ракомет што се одржува во Скопје.

Кадетите во салата „Македонско сонце“ беа поуспешни од врсниците од Бугарија со 33:18 (11:9 полувреме). 

Најефикасни во македонската селекција беа Лука Јовиќ со шест, Костов и Ѓорѓиевски со по пет погодоци. Голманите Фехми и Трсунов запишаа по шест одбрани.

Во групата А се и репрезентациите на Грузија, Република Српска и Саудиска Арабија.

Нашите репрезентативки забележаа убедлива победа против Белгија 34:12 на дуелот со кој се играше во салата „Крсте Мисирков“. 
Во оваа група настапуваат и селекциите на Грузија и на Словачка. 

Македонските ракометари во второто коло утре ќе се соочат со Грузија (8:30 часот), додека ракометарките за ривал исто така ќе ја имаат селекцијата на Грузија (почеток 10:30 часот). 

Алушовски повеќе не е тренер на Еурофарм Пелистер
Подгответе се за Водно и Прв до врв на 17 мај
Лејкерси го зголемија водството во серијата против Хјустон
Со дефиле на делегациите вечерва во Скопје отворено Светското училишно првенство во ракомет 2026
Евробаскет 2029 ќе се игра на стадионот на Реал Мадрид
Европскиот шампион ПСЖ во проблеми со термините – девет натпревари во 27 дена
Иран ги кажа условите за учество на репрезентативците на Мундијалот 2026
Распоред на натпреварите на македонските репрезентации на Светското училишно првенство во ракомет

