Тужбата го става пријателството на Шон „Диди“ Комбс и Џеј Зи под знак прашање

Рефренот на песната на Шон „Диди“ Комбс „Do You Like It… Do You Want It“, во која се појавува и Џеј Зи, поставува едно сега морничаво пророчко прашање: „Сакаш да знаеш како е да се биде јас?“

Во тоа време, можеби никој не знаеше како е да се биде Комбс подобро од Џеј Зи, кој е роден како Шон Картер. И рапери, продуценти и бизнисмени, тие беа на врвот на топ листите и наидуваа на почит во кабината за снимање и во салата за состаноци подеднакво.

Но, навидум немаше ривалство.

Во 2009 година, Комбс беше запрашан од еден новинар дали се сеќава на фотографија на која е прикажан во разговор со Картер. Комбс објасни дека моментот бил снимен на неговата роденденска забава. Џеј Зи долетал специјално за да присуствува, иако имал ограничено време, се сеќава Комбс.

„Луѓето нè гледаат како конкуренти и различни икони во хип-хоп играта, но тоа беше само момент кога двајца браќа црнцомурести си кажаа колку се ценат“, рече Комбс.

Години подоцна, додека Комбс седи во федерален притвор и го чека судењето за обвиненијата за сексуална трговија и рекетирање заговор, Картер не сака да биде поврзан со него, иако тужбата го прави токму тоа.

Една жена, која во октомври поднела граѓанска тужба тврдејќи дека била сексуално нападната од Комбс во 2000 година, во неделата ја изменила тужбата за да ги вклучи наводите дека била и нападната од Картер. Тужителот, идентификуван како Џејн До, имала 13 години во моментот на наводниот напад на последователната забава на MTV Video Music Awards.

Во изјава за Си-Ен-Ен, Картер ги нарече наводите „толку одвратна по природа што ве молам да поднесете кривична, а не граѓанска!!“

„Кој и да изврши вакво кривично дело против малолетник треба да биде затворен, не се согласувате? рече тој.

Во понеделникот, Картер поднесе барање да побара од судот или да ги отфрли нејзините тврдења или да донесе одлука дека До мора да го открие нејзиниот идентитет.

Комбс се изјасни за невин по обвиненијата и ги отфрли сите неправилности во околу 30 граѓански тужби што беа поднесени против него. Неколку од тие тужби вклучуваат наводи од обвинители кои избрале да поднесат псевдоними.

Во последниве месеци, двајца федерални судии ги отфрлија напорите на две од обвинетите на Комбс анонимно да поднесат тужби за сексуален напад против него во пресуди кои го истакнаа предизвикот за користење псевдоними.

Со правниот развој оваа недела, паралелните патеки во кариерата на Комбс и Картер добиваат повторно внимание.

Комбс и Картер патуваа во истите кругови во минатото, откако ги изградија нивните деловни империи врз основа на успехот на хип-хопот пред да се прошират во други претпријатија.

И двете основаа издавачки куќи – Combs со Bad Boy Records и Carter со Roc Nation – и помогнаа да започнат кариери на бројни уметници. Тие, исто така, споделија слични приказни, израснати од самохрани мајки во Њујорк.

Во 1997 година, по убиството на нивниот заеднички пријател и штитеник на Комбс, Кристофер „Notorious B.I.G“ Валас или Биги Смолс, Комбс и Картер соработуваа на Картеровиот „My Lifetime, Vol 1“.албум и синглот на Комбс „Дали ти се допаѓа… го сакаш ли“.

Картер во 2010 година сподели дека разговарал со Валас, кој бил најдобар пријател со Комбс, еден час пред раперот да биде убиен.

„Тој воопшто не беше проблематичен. Тој беше само смешен, харизматичен тип“, изјави тогаш Картер. „За тој да умре толку бесмислено – разговарав со него таа вечер, и тој беше многу среќен што беше во Лос Анџелес, по целата работа Источен брег-Западен брег“.

Пред две години, за време на прославата на 50-тиот роденден на Валас, Картер ја спомна „празнината“ што убиствата на Валас и на уште еден легендарен рапер, Тупак Шакур, ја оставија во хип хопот.

„Брат, ти ги наполни чевлите“, рече Комбс за Картер. „Вие влезете и ние дефинитивно ви се заблагодаруваме. Ти дефинитивно дојде, а јас само знам колку Биг навистина го гледаше Џеј“.

Комбс и Картер ги здружија силите заедно во 2005 година за заеднички да дадат чек од 1 милион американски долари за време на телевизискиот телетон за помош на ураганот Катрина.

Во 2020 година, нивното долгогодишно пријателство беше прикажано кога Картер застана покрај Комбс за време на ручекот на Црниот милијардер на Roc Nation.

„Овде сме заедно и ќе продолжиме да останеме заедно – и поцврсто“, рече Комбс додека Картер се согласи. „Ослободени стоиме и не сме ништо друго“.

Картер му оддаде почит на Комбс за време на видео презентација прикажана како дел од Комбс што добива признание за животно дело на наградите BET во 2022 година.

„Еве го овој човек од соседство, слично на местото каде што пораснав, што стигна до овие недостижни височини“, рече Картер. „Паф [прекарот на Комбс од детството] беше првиот што се појави и нѐ натера да се чувствуваме како да сме ние“. (Си-ен-ен)