Турција ги отвори обновените Андриаке и Музејот на ликиските цивилизации и новиот Центар за посетители во Сиедра

Турција ја збогати својата понуда за љубителите на културниот туризам со повторното отворање на археолошкиот локалитет Андриаке и Музејот на ликиските цивилизации во Демре, како и отворањето на нов Центар за посетители во античкиот град Сиедра во Аланија. По обемните реставраторски, конзерваторски и хортикултурни зафати, овие локалитети во Анталија сега нудат уште поквалитетно и поавтентично искуство за посетителите, зачувувајќи едно од најзначајните наследства на античка Ликија.

Проектите се реализираат во време кога интересот за културниот туризам бележи континуиран раст на глобално ниво. Во 2025 година патувањата поврзани со културното наследство учествуваа со 55,6 проценти од туристичкиот пазар, а се очекува секторот до 2033 година да достигне вредност од 937 милијарди долари, споредено со 647,5 милијарди долари оваа година, со просечна годишна стапка на раст од 5,4 проценти.

Со инвестициите во реставрација и конзервација, Турција дополнително ја зацврстува својата позиција како една од водечките светски дестинации за културен туризам, нудејќи можност посетителите да ја истражуваат заедничката историја на човештвото.

Андриаке било пристаниште на античкиот град Мира и се сметало за едно од најважните на ликиската цивилизација, задржувајќи ја низ вековите својата стратешка улога. Денес туристите можат да ги разгледаат добро сочуваните остатоци од аквадуктот што некогаш го снабдувал градот со вода, монументалната римска фонтана, Пристанишната улица, засолништата за бродови, како и централниот антички плоштад Плакома. Локалитетот се наоѓа и на прочуениот Ликиски пат, првата долга пешачка патека во Турција, која е вброена меѓу најубавите пешачки рути во светот. Во рамки на уредувањето беа поставени и нови еколошки пешачки патеки, кои овозможуваат полесно движење низ локалитетот, без нарушување на неговата автентичност.

Во срцето на археолошкиот комплекс се наоѓа и обновениот Музеј на ликиските цивилизации, сместен во реставрираниот антички житен магацин. Новите современи изложбени поставки претставуваат скулптури, саркофази, натписи, монети и други артефакти откриени при ископувањата во античките ликиски градови. Меѓу најновите експонати се издвојуваат стаклени панели и декоративни розети изработени со техниката милефиори („илјада цвеќиња“), откриени во Андриаке во 2024 година, кои сведочат за исклучителната умешност на древните анадолски мајстори за обработка на стакло.

Во меѓувреме, античкиот град Сиедра, сместен на ридот Асартепе над Медитеранот, ги пречекува посетителите во новоотворениот Центар за посетители. Познат по Колонадната улица, Големата бања, Собраниската зграда, Пештерата на крштевањето и уникатниот мозаик што на една композиција ги прикажува подвизите на Херакле, локалитетот е дополнително уреден во рамки на проектот „Наследство за иднината“. Сиедра е отворена за посетители секој ден од 9 до 18 часот.

(Комерцијален текст)