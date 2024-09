Триесет години на „Пријатели“: Културниот феномен кој одбива да умре

Пред 30 години, денес: шест дваесет и неколку годишни во њујоршки кафе бар, наречен „Централ перк“. Моника зборува за врска со „винскиот човек“. Сопругата на Рос го отфрли поради жена. Рејчел пристигнува, згрчена, во венчаница, откако го оставила вереникот што не го сака на олтарот…

Ова се почетните сцени од првата епизода на „Пријатели“, создадена од Марта Кауфман и Дејвид Крејн, со главните ликови Моника (Кортини Кокс); Рос (Дејвид Швимер); Рејчел (Џенифер Анистон); Чендлер (Метју Пери, кој почина од труење со кетамин минатата година, а судења допрва претстојат); Џои (Мет Лебланк); Фиби (Лиза Кудроу). Повторно проверувајќи ја пилот епизодата, зачудува колку млади изгледаат (кои се овие сјајни деца?). Но, вистинскиот шок е она што се случи потоа.

Терминот глобален феномен речиси се чини несоодветен. „Пријатели“ траеше 10 години и 10 серии и сè уште генерира повеќе милиони долари преку разни стримери и синдикации. Заработи околу 4,8 милијарди долари за „Ворнер брос“. Последната епизода во 2004 година привлече 52,5 милиони гледачи. Факултативниот договор за преговарање за плата на главната актерска екипа „сите за еден“ значеше дека секој од нив беше платен по 1 милион долари по епизода до крајот.

„Пријатели“ ја сменија формата на ТВ комедијата. Таа го промени начинот на кој луѓето зборуваа меѓу себе: синтаксата на комедијата (особено од мудриот Чендлер Бинг) брзо се заглави во реалниот свет. Не треба да се препродаваат потиснувањето на границите: гранџот веќе се случи (Курт Кобејн од „Нирвана“ умре само неколку месеци пред емитувањето на пилот емисијата). Сепак, во ситком термини, „Пријатели“ ги испорачаа, ако не и вистинските (тешки, валкани) 1990-ти, туку повеќе жесток, зашеметен, идеализиран факсимил од нив.

Шоуто, исто така, влезе длабоко во глобалната културна свест. Дали се или не се/„Ние сме раскинати!“ на Рос и Рејчел. Братскиот брод Чендлер/Џои. Фризурата на Рејчел (побарувана во салоните ширум светот). Песната на Фиби, „Смрдлива мачка“. Ордите на гости ѕвезди од супернова: Бред Пит (тогаш оженет со Анистон), Шон Пен, Рис Витерспун, Џеф Голдблум и многу повеќе. И, во блескавото аспиративно јадро, онаа толку малку самозадоволна парадигма на „пријатели“ која беше отприлика реална како евтиниот стан на Моника во Њујорк: прекрасни, постојани духовити пријатели; lolling во кафулиња; веселба во фонтани. Тука беше исполнувањето на желбите на Gen X, без ознака на цената, испорачано во сегменти од половина час.

Со започнувањето на прославите (дојдете на ред за аукцијата на пријателите: The One With The 30th Anniversary Auction на реквизити на сетот), што сега за ситком-супербрендот кој едноставно нема да се откаже? Понатаму, се чини дека досега успешно се докажа во иднината против тоа да биде „наведен во дух“ или „откажан“ во оценки-заборав. Навистина, како „Пријатели“ станаа проблематичниот џин од 90-тите на кој сите решивме да му простиме?

Една од карактеристиките на феноменот „Пријатели“ е неговата непоколеблива привлечност меѓу генерациите. Тие не се само популарни кај верните оригинални обожаватели. Милениумците и Ген Z го отфрлаат преку стриминг сајтови, иако тоа не значи дека некои од нив не го сметаат шоуто проблематично.

Сепак, „Пријатели“ беше проблематичен, и тоа на безброј начини. Имаше непобитен недостаток на различност, што сега беше признаено како жалење од некои од вклучените актери и писатели. И покрај тоа што призна дека Швимер во тоа време се бореше за повеќе различности, Ајша Тајлер, која ја играше црната девојка на Рос во девет епизоди, коментираше дека „Пријатели“ „рефлектираше цел бизнис што мислеше дека се продаваат само бели приказни“.

Имаше и сега неверојатни флешбек секвенци на средношколската „дебела Моника“ кои ја отсвируваа нејзината големина за неизвалкана смеа. На друго место, имаше геј шеги (вклучувајќи луѓе кои се грижат дали се геј). Да не заборавиме, многу лажниот трансродовиот „татко“ на Чендлер (го игра Кетлин Тарнер). Не пречи приказната за демонизираната бивша на Рос и нејзината кисела агресивна лезбејка. Сите овие завивања оттогаш се забележани и критикувани, но, можеби значајно, не толку многу гледачи забележале во тоа време или реагирале ако го забележале. Накратко, ако Пријатели, една од најголемите ТВ комедии на сите времиња, беше проблематична, тогаш бевме и ние останатите. Дали е ова зошто Пријатели прилично се извлече од тоа? Дали ставањето на проба е како да се обидувате да ги ставите 90-те и раните 00-ти на обвинителна клупа? Има ли признание дека грешките биле ненамерни?

Трајната популарност на „Пријатели“ се должи и на шоуто: екстремно високиот квалитет на пишувањето и изведбите. Потоа, тука е сè уште силната наклонетост кон самите членови на актерската екипа, како што се покажа со изливот на јавна тага за смртта на Пери, кој долго време се бореше со зависности и беше шекспировата трагедија на приказната „Пријатели“.

Што се однесува до другите, веројатно, Анистон беше таа што влезе во друга главна дефинирачка глобална улога, но овој пат во реалниот живот – како „сиромашна, бездетна, отфрлена, осамена Џен“. Предолго, Мадона ѝ беше ривал на Анистон како една од најголемите мизогински цели на ерата.

Како и да е, тешко е да се измерат три децении кариера по пријателите. Очигледно, сите направија добро („Утринското шоу“ на Анистон; Лебланк во „Епизоди“ и така натаму), а понекогаш и не толку добро (рестартирањето на Time Bandits на Apple TV+ на Кудроу штотуку беше откажано).

Исто како што е очигледно, нивните достигнувања секогаш беа осудени да бидат џуџести од сеприсутното жешко комедиско сонце што се „Пријатели“. Дали серијата некогаш ќе умре? Можеби не, додека на гледачите не престанат да им треба. Помладите обожаватели несомнено ќе уживаат во „Пријатели“ од свои причини, но, за долгогодишните гледачи, тоа е едно од оние серии со камен-техника, пред телефоните, пред стримерите, од старите денови кога добрата телевизија беше важна, тонејќи длабоко во егзистенцијалната срцевина.

Ако, и покрај тоа што е проблематично, се чини дека „Пријателите“ ќе станат шоу што никогаш (целосно) не исчезнува, тоа би можело да биде затоа што, за некои, тоа е терапија исполнета со носталгија. (Опсервер)