Тренери: Започнете да ги правите овие кардио вежби со низок интензитет ако сакате да изгубите тежина

КОГА сакате да изгубите тежина, не е неопходно секој тренинг да биде исклучително интензивен за да донесе резултати. Всушност, кардио со низок интензитет може да биде исто толку ефикасно ако сакате да изгубите тежина. Овие вежби се особено добри за оние кои бараат нешто полесно за зглобовите или претпочитаат побавно темпо.

Двајца тренери за порталот Eat This, Not That ги издвоија четирите најдобри типови на вежби со низок интензитет што можете да ги испробате доколку размислувате за губење на несаканите килограми.

Одење

Облечете ги вистинските патики и излезете од дома или вклучете ја лентата за трчање за брзо одење. Одење, особено брзото одење, е одлична форма на кардио што може да го поддржи губењето на тежината и да го подобри кардиоваскуларното здравје.

Тренерот Ејприл Гетлин објасни за ETNT дека „не треба да го зголемувате пулсот како трчање за да изгубите тежина. Ви препорачувам да пешачите 30-45 минути за да ви тече крвта и да согорите калории. Ако одите на лента , додадете опција за дополнително согорување на калории.“

Планинарење

Како друга опција Гетлин го издвојува планинарењето. Тој смета дека планинарењето е „слично на пешачењето и одличен начин за кардио со низок интензитет“. Тој препорачува да изберете омилено место или место што сте планирале да го посетите и да пешачите неколку километри.

Според Eat This, Not That, еден час пешачење за лице со тежина од 57 килограми согорува приближно 170 калории, додека лице со тежина од 70 килограми ќе согори околу 216 калории. Освен што ви помага да изгубите тежина, планинарењето е и одличен начин да се опуштите и да поминете време на свеж воздух додека сте активни.

Лесно трчање

Лесното џогирање е одличен избор за оние кои сакаат нешто малку поинтензивно од пешачењето, но сепак одржуваат ниско ниво на интензитет.

„Само подигнете го темпото малку над она што го имате додека одите и дефинитивно ќе почувствувате зголемување на отчукувањата на срцето, што ќе ве приближи до целите за слабеење. Се разбира, со текот на времето, нема да видите резултати по само неколку дена“, објаснува тренерот.

Возење статичен велосипед

Возењето статичен велосипед е вежба со низок интензитет и ви овозможува да ја изберете саканата брзина, отпор и времетраење на тренингот. Тренерката и инструкторка Ема Белуомо за ETNT го истакнува овој тип на кардио вежбање како добар начин за согорување калории додека се одржува интензитетот на светлината. Нејзината препорака е да се вози велосипед со умерен отпор и да се педали помеѓу 75 и 100 вртежи во минута.

„Секој период помеѓу 15 и 30 минути (или повеќе ако имате време) може да биде одличен за поддршка на вашите цели за слабеење, но најважно е да се движите и да се чувствувате силни. Кога сте подготвени да го зголемите интензитетот на возејќи велосипед, можете да додавате интервали со зголемување на отпорот или со зголемување на брзината на 30 до 60 секунди“, додава Белуомо.