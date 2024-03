Трамп: Му помагав на Маск кога бев претседател, бевме пријатели

Поранешниот американски претседател Доналд Трамп за време на вчерашното интервју за Си-Ен-Би-Си (CNBC) изјави дека му помагал на милијардерот Илон Маск додека бил во Белата куќа. Сепак, Трамп не прецизираше како му помагал на Маск за време на неговиот претседателски мандат.

Трамп беше прашан за Маск за време на гостувањето во утринската емисија на Си-Ен-Би-Си „Squawk Box“. Водителот се повика на извештајот на Њујорк Тајмс објавен минатата недела во кој се вели дека Трамп неодамна се сретнал со Маск и неколку богати републикански донатори додека барал донации за неговата кампања. Трамп одговори дека се сретнал со Маск минатата недела, пренесува Индекс.хр.

Трамп: Бев пријател со Маск со години и му помагав кога беше претседател

„Што ви кажа Маск? Мислите ли дека ќе завршите со неговата поддршка?“, го прашала водителот Трамп. Трамп рече дека не знаел, а потоа се осврна на неодредена помош за која рече дека му дал на Маск.

„Со него сум пријател во текот на годините. Му помагав кога бев претседател. Ми се допадна“, рече Трамп. Не е јасно на каква помош мислеше Трамп. Маск, извршниот директор на „Тесла“ и „Спејс икс“ (SpaceX), има корист од владината помош за неговите компании во текот на годините, вклучувајќи регулаторни кредити за „Тесла“, даночни олеснувања за клиентите на „Тесла“ и договори за ракетни услуги за „Спејс икс“.

“What did @ElonMusk tell you? Do you think you will eventually get his support in some way, whether it’s just verbal or monetary?” @JoeSquawk asks @realDonaldTrump: pic.twitter.com/ZUpkCg8hgy

— Squawk Box (@SquawkCNBC) March 11, 2024