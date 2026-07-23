Трамп контролира милијарди од венецуелската нафта. Никој не знае каде се парите

Администрацијата на Доналд Трамп собра повеќе од 13 милијарди долари од продажбата на венецуелска нафта оваа година, но речиси и да не откри што се случило со парите, покажува една анализа. Владата на САД ја презеде контролата врз извозот на нафта на Венецуела и делумно ги укина санкциите откако ја презеде власта во јануари и ја постави потпретседателката Делси Родригез за шеф на државата, објавува „Фајненшл тајмс“.

Приходите од нафта сочинуваат околу една четвртина од БДП на Венецуела, па затоа се очекуваше олеснувањето на санкциите да обезбеди значителен поттик за економијата, која беше во криза дури и пред катастрофалните земјотреси минатиот месец. Но, шест месеци откако САД ја презедоа контролата врз средствата, економистите велат дека доказите за закрепнувањето на Венецуела се слаби.

Притисок во Конгресот

Ова може да биде знак дека САД не ги вратиле сите приходи во Каракас. Вашингтон даде спротивставени информации за тоа што прави со парите. Толкувањата се движат од извршна наредба во која се опишува улогата на САД како чувари, до изјави на претседателот Доналд Трамп кои тврдат дека САД „заработуваат многу пари“ од венецуелската нафта.

Американските пратеници од двете партии почнуваат да вршат притисок врз администрацијата да објасни каде отишле парите и што прави за да спречи корупција во нивната распределба.

„Инвазијата на Трамп врз Венецуела беше мотивирана од самиот почеток од нафтата, моќта и профитот. Неговата администрација контролира милијарди долари венецуелска нафта без никаква транспарентност или заштитни мерки“, изјави за FT Хоакин Кастро, истакнат демократ во Конгресот. Тој додаде дека Конгресот воопшто не е информиран за тоа.

Методологија на пресметка

FT ги пресмета веројатните приходи на Венецуела врз основа на податоците за испораките на сурова нафта во земјата од јануари, собрани од платформата за аналитика на товар Kpler. Тој ги користеше проценките на цените на Argus Media за суровата нафта Merey, што е екстра тешка нафта од Венецуела, како и Boscan и Hamaca, два поретки видови венецуелска сурова нафта.

Податоците за цените не ги вклучуваат сите видови венецуелска нафта и се достапни само од февруари. Вредноста на барелите испорачани од јануари, за кои се достапни директни проценки на цените, сега е околу 11,5 милијарди долари. Сепак, врз основа на историските движења на цените, се очекува дека барелите без фиксна цена го доведоа вкупниот износ до повеќе од 13 милијарди долари.

Венецуелската влада лансираше веб-страница за следење на приходите од продажба на нафта под администрација на САД, но има само еден евидентиран запис на неа – трансфер од 300 милиони долари во март.

Последици од земјотресот

На сослушувањето во вторник, пратеничката Марија Елвира Салазар, републиканка од Јужна Флорида, повика на објавување на извештаите за средствата и нагласи „важноста на транспарентноста за тоа каде одат парите“. Судбината на парите од нафтата на Венецуела стана уште поитно прашање по двата разорни земјотреси на 24 јуни.

ОН проценува дека штетата само на зградите и инфраструктурата ќе изнесува 37 милијарди долари. Бенџамин Гедан, поранешен висок функционер на Белата куќа за Латинска Америка во администрацијата на Обама, рече дека демократите би можеле да ги истражат нафтените фондови ако ја освојат контролата врз еден или двата дома на Конгресот во ноември.

„Ова може да биде многу привлечна цел“, рече тој. „Можете да замислите колку многу судски покани и барања за сведочење за распределбата на парите од венецуелската нафта.“

Неконзистентни изјави на администрацијата

Кратко по рацијата во јануари, претседателот Трамп рече дека лично ќе ги контролира приходите. Оттогаш, администрацијата даде низа различни изјави за тоа како би можеле да се користат средствата од нафтата. Првичната извршна наредба во јануари рече дека средствата ќе бидат во сопственост на венецуелската влада и ќе се чуваат на сметки на американската влада во „доверлив и суверен капацитет“.

Но, Министерството за енергетика на САД рече дека средствата ќе бидат „исплатени во корист на американскиот и венецуелскиот народ“. Во јуни, Трамп рече дека САД платиле за својата воена операција во Венецуела „28 пати повеќе“ со нафта, додавајќи дека САД „исто така заработуваат многу пари“. „Ни беа потребни 48 минути за да ја добиеме таа војна“, рече Трамп. „Извадивме милиони барели нафта.“

Висок функционер на Стејт департментот, Мајкл Козак, во април изјави дека околу 3 милијарди долари приходи од нафта биле испратени во Венецуела и дека KPMG врши ревизија на банкарски сметки. Тој рече дека администрацијата ќе поднесува квартални извештаи за средствата, но демократите во Комитетот за надворешни работи на Претставничкиот дом велат дека оттогаш не добиле никакви информации.

Влијание врз венецуелската економија

Американските претставници велат дека контролата врз нафтените фондови се користи за притисок врз Родригез, клучен член на чавистичкиот режим, кој сега ја води земјата делумно по налог на Вашингтон. На конгресното сослушување минатата среда, Козак рече: „Тоа се нивни пари, но… тие мора да добијат наша дозвола да ги користат“.

Тој додаде дека средствата биле ставени на располагање за да се платат трошоци како што се плати во јавниот сектор и опрема во нафтената индустрија. Стејт департментот соопшти дека системот „исплатил милијарди долари на венецуелската економија“. „Се спроведува финансиски надзор за да се осигури дека средствата ги користи венецуелскиот народ“, се вели во соопштението.

Многу економисти очекуваа Венецуела да покаже силно економско закрепнување оваа година, со оглед на тоа што до јануари земјата беше принудена да продава нафта со значителен попуст за да ги заобиколи санкциите на САД. Владата воведе нов закон за ресурси за да ги поттикне инвестициите во нафта и гас, а производството се зголеми оваа година.

Но, Франциско Родригез, венецуелски економист во Центарот за економски и политички истражувања во Вашингтон, рече дека официјалната стапка на раст во првиот квартал од 2,5 проценти е најниска за речиси пет години. „Венецуела веројатно не порасна побрзо и покрај зголемените приходи од нафта, бидејќи САД не го префрлија целиот износ на тие приходи на венецуелската влада“, рече тој.

Олеснување по земјотресот

Хозе Гера, венецуелски економист и поранешен пратеник од опозицијата, верува дека приходите од нафта треба да бидат многу повисоки отколку во последните години. „Каде се парите? Нема транспарентност, а владата на САД не нè информира.“

По земјотресот, Родригез лобираше за пристап до средства што се чуваат надвор од земјата, вклучувајќи износи во ММФ и венецуелско злато складирано во Банката на Англија во исчекување на исходот од правен спор. САД обезбедија 386 милиони долари помош за закрепнување и испратија стотици војници во Венецуела за да помогнат во напорите.

Џон Барет, вршител на должноста на амбасадорот на САД во Каракас, овој месец изјави дека парите од сметката за приходи од нафта исто така се „обезбедени за овој специфичен напор за реконструкција“, но не прецизираше колку. Проценката на приходите од нафта не ги вклучува приходите од извоз на минерали, од кои некои ги собира и администрацијата, потврдија американските претставници.