Трамп ќе биде на монетата од еден долар

Вашингтон – Граѓаните на САД наскоро ќе можат да го видат потписот на претседателот Доналд Трамп на своите банкноти, додека неговиот портрет ќе се појави на комеморативна монета. Одлуката покрена прашања за тоа дали го крши федералниот закон што забранува прикажување на живи претседатели на американската валута.

Ковачницата на пари на САД издава комеморативни монети од еден долар со ликот на Трамп за да ја одбележи 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави. Администрацијата вели дека е овластена со закон од 2020 година што го овластува секретарот за финансии да издава монети од еден долар „со дизајни што ја симболизираат 250-годишнината од Соединетите Американски Држави“.

Монетата ќе го содржи сегашниот претседателски портрет на Трамп, а не дизајн препорачан од Комисијата за ликовни уметности, чии членови беа назначени од самиот Трамп. Конечната одлука ја носи секретарот за финансии.

Бесент: Можеме да ставиме жив човек на монета

Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, чиј потпис ќе се појави и на банкнотите, ги презентираше промените во емисијата „Jesse Watters Primetime“ на Fox News и тврдеше дека приказот на Трамп на монетата е во согласност со законот.

„Како министер за финансии, имам само два услови: на парите некаде мора да пишува „Во Бога веруваме“ и не смее да се прикажува жив човек. Сепак, на неа имаше монета со Калвин Кулиџ за 150-годишнината, па затоа можеме да ставиме жив човек на монетата“, рече Бесент.

Бесент, исто така, ги покажа новите банкноти од 100 долари во емисијата. Потписот на Трамп е во долниот лев агол, веднаш над потписот на министерот за финансии. Администрацијата на Трамп веќе некое време се залага за ликот и потписот на претседателот на американската валута, повикувајќи се на 250-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави.

Монетите се различни од златните

Администрацијата тврди дека портретот на Трамп на монетата од еден долар е дозволен со Законот за редизајн на колекционерски монети во циркулација од 2020 година, кој му дава овластување на секретарот за финансии да издава вакви монети една година, почнувајќи од јануари 2026 година.

Комеморативна монета со ликот на Калвин Кулиџ е издадена во 1926 година, додека тој сè уште беше претседател, за да се одбележи 150-годишнината од основањето на Соединетите Американски Држави. Но, тоа предизвика многу контроверзии, а повеќето од копиите подоцна беа стопени, објавува „Вашингтон пост“.

Комеморативните монети од еден долар се различни од златните монети од 24 карати, кои имаат различна слика од Трамп.