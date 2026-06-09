Трамп 37 пати најави договор со Иран, но такво нешто уште не се случи

Американскиот претседател Доналд Трамп најмалку 37 пати од крајот на март изјави дека договорот со Иран е неизбежен или дека Техеран очајно сака договор. И покрај повторените најави дека решението е само неколку дена или недели оддалечено, договорот сè уште не е материјализиран. Сепак, Трамп повторно предвиде „тотална победа“ во следните две недели синоќа, според анализата на Си-Ен-Ен.

Поминаа повеќе од два месеци откако Трамп објави прекин на огнот со Иран, тврдејќи дека двете страни се блиску до договор. На 7 април, тој објави на социјалните мрежи дека „стигнале многу далеку“ и дека им требаат две недели за да го „финализираат и завршат договорот“. Тој заклучи дека е „чест што овој долгогодишен проблем е блиску до решавање“. Но, немаше решение, а Трамп продолжи постојано да сугерира во следните два месеци дека договорот е на хоризонтот. Досега, нема индикации дека ова тврдење е поточно денес отколку што беше во април.

Серијата предвидувања започна на 23 март, помалку од еден месец по почетокот на војната. Трамп им рече на новинарите дека „главните точки од договорот, би рекол – скоро сите точки од договорот“ се договорени, иако Иран негираше дека воопшто се водат преговори. Веќе следниот ден, тој започна со тврдењето што ќе стане рефрен – дека Иран очајно сака договор.

„Мислам дека ќе го завршиме“, рече тој, но додаде: „Не можам да ви кажам со сигурност“. До 25 март, Иран, според Трамп, „толку многу сакал да склучи договор“ што следниот ден, тој на состанок на кабинетот ќе тврдеше дека Иран „моли за договор“. И покрај ова наводно брзање, договор не беше постигнат дури ни два и пол месеци подоцна. На прашањето на новинарите на 29 март дали очекува договор следната недела, тој одговори: „Гледам договор во Иран, да“.

На почетокот на април, предвидувањата на Трамп станаа уште поконкретни. На 6 април, тој рече дека биле „многу блиску до договор“ пред ќорсокакот, само за да објави двонеделно примирје следниот ден додека договорот беше финализиран. Една недела подоцна, на 15 април, тој изјави за Фокс Бизнис: „Мислам дека е блиску до постигнување, мислам дека е многу блиску до постигнување“. Додаде: „Ќе видиме што ќе се случи. Мислам дека навистина сакаат да постигнат договор“.

Во текот на следните неколку дена, Трамп инсистираше дека сè е практично завршено. „Изгледа многу добро што ќе постигнеме договор со Иран и тоа ќе биде добар договор“, им рече тој на новинарите на 16 април. Еден ден подоцна, на 17 април, тој тврдеше во три одделни изјави дека Иран „се согласил на сè“, дека „договор ќе биде постигнат во следниот ден или два“ ​​и дека „нема премногу значајни разлики“. Тој ја заврши серијата на 20 април со објава на социјалните мрежи во која предвиде: „Сè ќе се случи, релативно брзо!“

И покрај фактот дека ништо не се случи, Иран сè уште „умираше да склучи договор“ на 30 април. На 1 мај, Трамп рече: „Кога ќе заврши војната, што не треба да биде долго…“ По кратка пауза во неговите предвидувања, на 18 мај објави дека ги одложува воените напади за „два или три дена“ на барање на земјите од Блискиот Исток, „бидејќи мислат дека се многу блиску до склучување договор“. Тој самиот призна дека слични предвидувања веќе се вратиле како бумеранг. „Имавме периоди кога мислевме дека сме доста блиску до склучување договор, а тоа не успеа“, рече тој, но веднаш додаде: „Но, ова е малку поинакво“.

Сепак, ништо не беше поинакво, но тој остана непоколеблив. „Ќе ја завршиме оваа војна многу брзо“, рече тој на 19 мај. До 23 мај, тој повтори медиумска турнеја слична на онаа од април, тврдејќи дека администрацијата „се приближува многу повеќе“ до договор, дека тој „главно е преговаран и чека конечна потврда“ и дека тој ќе биде објавен „наскоро“. Во интервју на 28 мај, ситуацијата беше „блиску до многу добар договор“.

Минатата недела, тој ги повтори своите уверувања дека се „многу блиску до договор“, но дека Иран и Израел се закануваат со тоа. „Многу сме блиску до конечен договор со Иран“, изјави тој за Axios. „Ќе биде добар договор. Не сакам да се распадне поради она што се случува сега“. Конечно, во понеделник, за време на телеконференција во поддршка на сенаторот Линдзи Греам, Трамп повторно објави „целосна победа“ во следните две недели. „Сега преговараме; тие сакаат да постигнат многу добар договор“, рече тој, заклучувајќи: „Тие се подготвени да ни дадат сè“.