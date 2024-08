Том Круз е млад и на 62 години, ама колку е богат?

Ѕвездата на „Невозможна мисија“ и „Топ ган“ – Том Круз го украде вниманието на официјалното свечено затворање на годишните Олимписки игри во Париз синоќа и стана актуелен како врвните спортисти.

Глумецот, со своите 62 години, се спушти со јажиња на стадионот за време на подигнувањето на американското знаме и интонирањето на американската химна, што предизвика воодушевување на сметка на земјата со најмногу медали – вкупно 126, од коишто 40 златни. Том Круз потоа го зеде знамето и со мотор „се упати“ во Лос Анџелес пред да скокне од авион покрај знакот „Холивуд“, во однапред снимена сцена.

Како еден од најплатените актери во светот, веројатно не треба да изненадува што нето вредноста на Том Круз е астрономска. Но, за која сума зборуваме? И колку е неговатазаработка од блокбастерите како Топ Ган и Невозможна мисија?

Круз очигледно не беше секогаш на листата на најплатени актери на Форбс. Херојот на „Mission: Impossible“ започна во Холивуд во 1980-тите, добивајќи мали улоги во филмови како „Бескрајна љубов“ од 1981 година и „The Outsiders“ од 1983 година. Набргу, сепак, актерот почна да резервира главни улоги во мноштво хитови од благајните – на крајот го доведе до познатата улога на супершпионот Итан Хант во рестартирањето на Mission: Impossible во 1996 година. Останатото е историја!

Која е нето вредноста на Том Круз? Според Celebrity Net Worth, нето вредноста на Том Круз во 2024 година е 600 милиони долари, со заработка од околу 50 милиони долари секоја година. Заедно со она што го направи за филмовите Risky Business, Top Gun and the Mission: Impossible, нето вредноста на Том Круз вклучува и 50.000 долари за Taps од 1981 година (неговиот втор филм досега); 500.000 долари за Легендите од 1985 година; 3 милиони долари за Коктел од 1988 година; 9 милиони долари за Деновите на громот од 1990-тите; 13 милиони долари за далеку и далеку од 1992 година; 12 милиони долари За неколку добри луѓе од 1992 година; 12 милиони долари за The Firm од 1993 година; и 15 милиони долари за Интервју со вампирот од 1994 година.

Во интервјуто на Роџер Еберт во 1986 година, Круз се потсети на своите скромни почетоци. „Со години, сè што имав беа кревет, биро и стол“, рече Круз тогаш. „Кога снимав филм, ме ставија во хотелски соби. Помеѓу работните места, се вратив во мојот стан и мојот животен стил значително падна“. Тој додаде: „Чудна работа е да ти се даде толкава моќ, да правиш што сакаш. .Ми се нудат многу филмови, но не сум работел шест или седум месеци, бидејќи сакам да седнам и да проценам каде сакам да одам понатаму. Мојата гледна точка и моите вредности не се променети. Сите сакаат да ме туркаат и да ме влечат, но јас одбивам да го променам мојот животен стил“.

И покрај тоа колку бил обземен во тоа време од неговото ненадејно богатство, Круз исто така признал дека е благодарен за успехот што го забележал на почетокот на неговата кариера. „Не ме сфаќајте погрешно. Сакам да бидам на оваа позиција. Но, јас се преплавени со толку многу информации. Денот го поминувам плевејќи низ неа“, рече тој. „Добротворни организации, бенефиции, понуди за работа, барања. И не сакам огромно друштво пред мене. Им верувам на луѓето кои работат за мене, поминувам време со нив и сакам да ги слушнам нивните идеи и да одржувам контакт. Голем дел од предизвикот за мене во моментов е едноставно да го обединам мојот живот“.

За време на интервјуто, Круз се отвори и за своето детство во Сиракуза, Њујорк, како единствен син на четири деца. „Останавме со мајка ми и таа многу се движеше. Одев во пет различни средни училишта. Вкупно 13 различни училишта. Растењето беше. . .“ Круз рече за неговите разведени родители. „Не би се вратил во тие години за ништо. Животот секогаш бил од една крајност до друга. Никогаш навистина немав пријатели. Поголемиот дел од времето го поминував сам, правејќи различни работи, особено мали претстави и сцени“.

Тој ја продолжи својата рана актерска кариера, „Во средно училиште ја открив драмата. Бев пејач, соло тенор и бев во клубови и хорови за веселие, а наставникот ми предложи да се обидам во средношколската продукција „Момци и кукли“. Ја добив улогата на Нејтан Детроит. И на сцената, работејќи, играјќи ја улогата, се чувствував навистина среќен. Конечно работев на нешто што го разбрав. Видете, училиштето за мене беше навистина тешко поради моите проблеми со читањето. Бев дислексичен. Конечно, на сцената, почувствував дека имам нешто за што се чувствував добро“.

Круз објасни за публикацијата во тоа време како работел споредни работи за да заработи доволно пари за да ја поддржи својата актерска кариера. „Значи, имав заштедено малку пари од различни работни места и немав посебни планови за факултет. Размислував да ги потрошам парите за патување во Европа. Но, откако завршив со појавувањето во претставата, им реков на моите: „Одам во Њујорк да учам да бидам актер. Сакам да видам како ќе биде“, рече тој.