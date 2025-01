Тимоти Шаламе стана најмладиот двапати номиниран за најдобар актер по Џејмс Дин

Кога 29-годишниот Тимоти Шаламе ја заработи својата втора номинација за Оскар за улогата на младиот Боб Дилан во „A Complete Unknown“, тој зачекори во еден од најретките клубови во историјата на Оскар: Мажите кои претходно добиле две номинации за водечки актер, пред да наполнат 30 години.

Последниот актер кој го постигна овој подвиг беше Џејмс Дин, кој беше постхумно номиниран во неколку години за периодичната семејна драма „East of Eden“ од 1955 година и вестерн драмата од 1956 година “Giant“, откако загина во сообраќајна несреќа на 24 години. Пред Дин, единствениот друг актер кој заработил две номинации во водечка категорија во нивните 20-ти години беше Мики Руни, кој беше номиниран за најдобар актер на 19 години за мјузиклот на Базби Беркли од 1939 година „Babes in Arms“, а потоа повторно четири години подоцна на 23 за „Човечката комедија“ (што, всушност, беше повеќе од драма ).

Кога Шаламе ја заработи својата прва номинација за најдобар актер за „Call Me By Your Name“ во 2017 година на 22 години, тој беше третиот најмлад номиниран досега во таа категорија, по Руни и Џеки Купер, кој беше номиниран за комедијата „Skippy“ од 1931 година кога тој имаше 9 години.

Додека гласачите за Оскар ретко почестуваат дваесет и нешто мажи за нивните водечки изведби, категоријата за најдобра актерка е преполна со жени кои заработија повеќе номинации пред да наполнат 30 години, од Џоан Фонтејн (1940’s “Rebecca,” 1941’s “Suspicion” и 1943’s “The Constant Nymph”) и Одри Хепбурн (1953’s “Roman Holiday” и 1954’s “Sabrina”) до Џоди Фостер (1988’s “The Accused” и 1991’s “The Silence of the Lambs”) и Кејт Винслет (1997’s “Titanic” и 2004’s “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”). Дури две од поранешните колешки на Шаламе ја имаат заслужено оваа чест: Сурша Ронан (2015’s “Brooklyn,” 2017’s “Lady Bird” и 2019’s “Little Women”) и Џенифер Лоренс (2010’s “Winter’s Bone,” 2012’s “Silver Lining’s Playbook” и 2015’s “Joy”).

Најмладиот добитник за најдобар актер, пак, останува Адриен Броди, кој победи на 29 години за „Пијанистот“ од 2002 година и оваа година беше номиниран повторно за „Бруталистот“.