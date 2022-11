This Is Me…Now – Џеј Ло го посвети новиот албум на Бен Афлек

САД- Дваесет години до денот на објавувањето на This Is Me…Then, пејачката на „Jenny from the Block“ (53) го најави новиот албум This Is Me…Now.

Ѕвездата, чии социјални мрежи станаа мрачни деновиве, самата ја сподели веста.

Во краткиот клип на кој се гледа како Лопез ја пресоздава насловната страница на албумот од 2002 година, а потоа се трансформира во Џеј Ло од 2022 година, таа напиша на Инстаграм: „Ова сум јас тогаш, ова сум јас сега“.

Според соопштението за печатот, новиот проект на ѕвездата на Marry Me „ е хроника на емоционалното, духовното и психолошкото патување што таа го презеде во текот на изминатите две децении“, и доаѓа веднаш по нејзиниот брак со Бен Афлек, на кого претходниот албум му беше посветен.

13-те песни ја вклучуваат насловната нумера, како и различни записи кои алудираат на нејзината врска со актерот, вклучувајќи ги „Dear Ben pt. II“ и „Midnight Trip to Vegas“, што се однесува на првата брачна церемонија на двојката во јули.

Деветтиот студиски албум го означува нејзиното враќање на пишувањето и продукцијата, и ја прикажува „ранливоста никогаш“ покажана досега, додека ги спојува нејзините моќни вокали и со исповедни песни и со оптимистички „прослави на љубовта“, се вели во изданието.

„Овој албум е филозофија, рефлексија“, се вели во изданието. „Се работи за надежта, верата и вистинската љубов што никогаш не умираат“.

Лопез претходно го нарече својот албум од 2002 година свој „омилен албум“.

Минатата година, таа објави забавна објава за враќање во чест на проектот – кој во тоа време се наоѓаше на топ листите на iTunes и Pop iTunes – во кој беа прикажани снимки од неколку нејзини легендарни музички видеа од албумот, вклучително и “Jenny from the Block”, “All I Have,” “I’m Glad” и “Baby I Love U!”

„Сите мои албуми се многу посебни за мене, но This Is Me… Тогаш е мојот омилен албум што некогаш сум го направил… досега! Лопез го напишала своето видео.

Лопез, која има продадено повеќе од 80 милиони плочи ширум светот, последен пат објави албум во 2014 година со A.K.A.