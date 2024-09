Тешко е да се ослободите од овие бактерии во устата

Клучната бактерија во денталниот плак се размножува низ необичен процес, наддавајќи ги другите микроби за да доминираат во микробната средина во нашата уста, открива новото истражување.

Микробиолошката заедница во човечката уста им нуди на научниците необична можност да ја проучуваат бактериската репродукција. Вообичаена бактерија во денталниот плак, Corinebacterium matruchotii, не се дели на две, туку на неколку нови клетки преку редок процес наречен повеќекратна фисија.

Микробиологот Скот Чимилески од американската морска биолошка лабораторија го предводеше тимот кој набљудуваше поединечни клетки на C. matruchotii како се делат на околу 14 нови клетки. Овој феномен фрла светлина на тоа како овие бактерии создаваат структура која поддржува други микроби во устата, пишува Zimo.hr.

– Гребените имаат корали, шумите имаат дрвја, а забната плоча во нашите усти има Corinebacterium – вели Џесика Марк Велч, микробиолог од Институтот ADA Forsyth и Американската морска биолошка лабораторија.

Велч и нејзините колеги се заинтересирале за уникатната репродукција на C. matruchotii откако ја проучувале просторната организација на бактериите на плаките. Бактериите формираат шилеста структура на „ежот“ на забите, со филаменти C. matruchotii како основа.

За да го истражат ова, истражувачите користеле временска микроскопија за да го набљудуваат растот и интеракцијата на бактериите во биофилмот. Тие откриле дека клеточната делба на C. matruchotii не е бинарна, како што е вообичаено, туку многу попродуктивна.

Прво, бактеријата се издолжува на едниот крај, растејќи многу побрзо од сродните видови кои се наоѓаат на кожата или во носот. Потоа се формираат неколку ѕидови на поделба или прегради одеднаш, пред клетката да се подели на 3 до 14 ќерки клетки.

Овој процес им овозможува на колониите C. matruchotii брзо да се шират, растејќи до половина милиметар дневно. Ова може да објасни зошто плаката повторно се појавува толку брзо по чистењето на забите.

Значајна предност во однос на другите микроби во устата

Овие биофилмови се како микроскопски дождовни шуми. Бактериите во овие биофилмови комуницираат едни со други додека растат и се делат, објаснува Чимилески. Тој додава дека овој уникатен клеточен циклус веројатно дозволува C. matruchotii да формира густи мрежи во биофилмовите.

На C. matruchotii му недостасува и флагелум, структура што другите бактерии ја користат за движење. Нејзиниот брз раст може да му помогне да ја истражува околината и да се натпреварува за ресурси во човечката уста исполнета со микроби.

Веруваме дека брзиот раст со екстракција на врвовите и симултаните повеќекратни поделби објаснуваат како C. matruchotii ги надминува другите микроби за да формира филаментозни мрежи во јадрото на биофилмовите на забниот плак, пишуваат авторите на студијата, објавена во списанието Proceedings of the National Academy на науките.