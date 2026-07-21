„ТАВ Македонија“ го одбележа додавањето на седмиот авион на „Визер“ на Меѓународниот Аеродром Скопје

ТАВ Македонија, дел од ТАВ Аеродроми и Групацијата АДП, ја поздравува одлуката на Визер да постави седми авион на Меѓународниот Аеродром Скопје, што означува уште една важна пресвртница во долгогодишното партнерство меѓу аеродромскиот оператор и авиокомпанијата, а воедно дополнително ја зајакнува поврзаноста на Македонија со Европа.

Додавањето на седмиот авион претставува значаен чекор во континуираниот развој на Меѓународниот Аеродром Скопје како водечки авијациски центар во земјата и го одразува одржливиот раст на македонскиот воздухопловен пазар.

Зголемениот капацитет ќе им обезбеди на патниците поголема флексибилност преку зголемени фреквенции на неколку постоечки линии, а воедно ќе ги поддржи и неодамна воведените авиолинии до Палермо и Алгеро. Се очекува ова зголемување на капацитетот да генерира повеќе од 120.000 дополнителни патници и приближно 230.000 дополнителни седишта годишно, придонесувајќи за континуираниот раст на патничкиот сообраќај на Меѓународниот Аеродром Скопје.

„Додавањето на седмиот авион на Визер на Меѓународниот Аеродром Скопје претставува значаен успех за ТАВ Македонија и за континуираниот развој на воздушната поврзаност во Македонија. Освен проширувањето на опциите за патување за патниците, овој развој ја зајакнува улогата на Скопје како регионална порта, ги поддржува туризмот и деловната активност и придонесува за економскиот раст на земјата. Горди сме на нашето успешно партнерство со Визер и остануваме посветени на натамошен развој на нашите аеродроми и создавање можности за одржлив раст“, изјави Неџат Курт, генерален директор на ТАВ Македонија.

Континуираното проширување на операциите на Визер доаѓа во време на силен раст за двата македонски аеродроми – Меѓународниот Аеродром Скопје и Аеродромот Св. Апостол Павле Охрид.

Во текот на првите шест месеци од 2026 година, Меѓународниот Аеродром Скопје и Аеродромот Св. Апостол Павле Охрид пречекаа речиси 2 милиони патници и опслужија повеќе од 13.000 летови, што претставува зголемување од 28% во патничкиот сообраќај и зголемување од 7,6% на бројот на летови во споредба со истиот период во 2025 година.

Меѓународниот Аеродром Скопје опслужи над 1,83 милиони патници, додека на аеродромот во Охрид опслужени се преку 122.000 патници, што ја одразува растечката побарувачка за патување со авион и растечката улога на Македонија на регионалната воздухопловна мапа. Меѓу 15-те аеродроми управувани од ТАВ Аеродроми, ТАВ Македонија забележа најголем раст на патници во текот на првата половина од 2026 година.

„Придобивките од додавањето на седмиот авион на Визер се протегаат многу подалеку од воздухопловството. Секој дополнителен авион е дополнителна поддршка за туризмот, трговијата, деловната мобилност и економскиот раст, а воедно создава нови можности за вработување во поширокиот екосистем на воздухопловната и угостителската индустрија. Подобрата авио поврзаност ја зајакнува конкурентноста на земјата, го поддржува дојдовниот туризам и ја прави нашата земја подостапна за меѓународните посетители и инвеститори“, додаде Курт.

„Северна Македонија останува еден од најважните пазари на Визер, а денешната објава ја покажува нашата континуирана посветеност на инвестирање во поврзаноста и економскиот развој на земјата. Додавањето на нашиот седми авион во Скопјe ни овозможува да понудиме уште повеќе можности за патување преку зголемени фреквенции, а воедно да продолжиме да им нудиме прифатливи цени и сигурна услуга на нашите клиенти. Горди сме што дополнително ја зајакнуваме нашата позиција како водечка авиокомпанија во Северна Македонија и со нетрпение очекуваме да им посакаме добредојде на уште повеќе патници на летовите“, изјави Андраш Сабо, Офицер за мрежата на авиолинии во Визер.

Како дел од ТАВ Аеродроми, членка на Групацијата АДП, ТАВ Македонија останува посветена на блиската соработка со своите партнери авиокомпании и институциите како засегнати страни за проширување на поврзаноста, привлекување нови авиолинии и создавање поголема вредност за патниците, туризмот, бизнисот и националната економија. Преку континуирани инвестиции во инфраструктура, иновации, безбедност, сигурност, дигитализација и квалитет на услугите, компанијата ќе продолжи да го поддржува одржливиот раст на цивилното воздухопловство и да ја зајакнува позицијата на Македонија како сè повеќе поврзана дестинација во регионот и низ цела Европа.