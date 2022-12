Свлечишта и поплави во Калифорнија по невреме

Свлечишта и поплави донесоа камења и кал на патиштата низ Калифорнија по обилните дождови и бури.

Метеоролозите најавуваат дека во наредните денови се очекуваат серија бури кои потенцијално ќе предизвикаат поплави во голем дел од оваа американска држава.

Предупредувањето за зимско невреме е во сила од неделата, а покрај поројни дождови можно е на некои повисоки места да наврнат и 1,5 метар снег, соопшти Националната метеоролошка служба.

One of our forecasters took a tour of the Humboldt Bay area to check for flooding. Here are some photos from Hookton Slough (top two photos), Freshwater Creek (bottom left), and Jacoby Creek (bottom right). Please don't drive through flooded roadways! #cawx pic.twitter.com/SJFMTJ2gdz

— NWS Eureka (@NWSEureka) December 30, 2022