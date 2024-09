„Светот изгледа како совршено место“: Членовите на историската мисија „Спејс икс“ слетаа на Земјата (видео)

Екипажот на Polaris Dawn на „Спејс икс“ (SpaceX) се врати на Земјата по пет дена во орбитата, по историската мисија која ја вклучи првата приватна вселенска прошетка во историјата.

Капсулата Dragon се спушти во морето во близина на брегот на Флорида пред околу 40 минути, јавува ББЦ.

„Добредојдовте назад на Земјата“, објави SpaceX на X.

Американската вселенска агенција НАСА соопшти дека мисијата претставува „голем чекор напред“ за комерцијалната вселенска индустрија.

Вчера, екипажот ја искористи сателитската мрежа SpaceX Starlink за да воспостави директна видео врска со Земјата.

Мисијата ја финансираше милијардерот Џаред Исакман. Нему му се придружија Скот Потет, пензиониран пилот на американските воздухопловни сили и вработените во SpaceX, Сара Гилис и Ана Менон. Исакман и Гилис се првата непрофесионална екипа која изведе вселенска прошетка, многу ризичен маневар кој вклучува излез од вселенско летало.

