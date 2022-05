Светла, камера, мода: „Во Америка: Антологија на модата“ се отвора во Мет

САД- Новата изложба на Мет ги дефинира моментите на американското модно сидро од 19 и 20 век „Во Америка: Антологија на модата“, но девет познати филмски режисери ги овековечија тие дизајни во поактуелна светлина.

Опфаќајќи 100 примери на машка и женска облека, изложбата истражува некои од нераскажаните и нецелосни приказни за американската мода од 19 до средината до крајот на 20 век. Отворен во 1924 година, Американското крило на музејот вклучува три ката на фино уредени простории кои биле дизајнирани да им дадат на посетителите доза на патување низ времето во минатото. Крилото сега има 21 периодична просторија кои покриваат 300 години, иако им се дадени пошироки наративи кои допираат до полот, расата и класата. Но, изложбата е содржана на првиот кат со режисерските кинематографски вињети од одбрани временски простории прошарани со студии на случај.

Одговорниот куратор на Институтот за костими, Венди Ју, Ендрју Болтон, рече: „Многу од имињата не се познати. Крајната амбиција е да се натераат луѓето да размислуваат поинаку за историјата на модата и да размислуваат за неа на понијансиран начин, а не да ги прифаќаат добиените истории… многу од овие жени на оваа изложба беа важни и влијателни во своето време. Но, тие едноставно се чини дека се заборавени и занемарени“.

Вториот дел од едногодишната изложба посветена на американската мода што ја одбележува 75-годишнината на Институтот за костими, „Во Америка: Антологија на модата“ истражува во основата на американската мода како што се однесува на комплицираните истории на просториите од периодот на Американското крило. „Тие изгледаат без напор, но количината на одлуки и микро одлуки што беа донесени беше зачудувачки“, рече Болтон. „Тоа беше едно од најкомплицираните претстави што некогаш сме ги направиле, но наградувачко“.

Списокот на големи таленти го вклучува Мартин Скорсезе, кој замислил коктел во дневната соба од 20 век на Френк Лојд Рајт, украсена со кукли облечени во наметки на Чарлс Џејмс и бледо заканувачки машки лик кој гледа однадвор. Клое Жао ја рекреираше просторијата за пензионирање Шејкер од 1830-тите со манекени во Клер Мекардел и левитирачка фигура која треба да потсетува на мајката Ен Ли.

Не треба да се пропушти претставата на Том Форд за „Битката за Версај“, модната пресметка во 1973 година меѓу американските и европските дизајнери во Версај. Форд повторно ги замислил хромираните манекени во воздухот како оградување и боречки вештини во воздух со фустан на Стивен Бароус и други дизајни што беа прикажани во Битката кај Версај во галеријата со панорамскиот поглед на Џон Вандерлин на Версај од 1819 година. Друго издвојување е реимагинацијата на Јаница Браво на Салонот за преродба на рококо со дела од Маргери Болхаген и библиотеката „Готска преродба“ полна со дизајни на Елизабет Хаус. Неколку лименки спанаќ се ставени на екранот како намигнување на книгата на Хаус „Модата е спанаќ“. Болтон рече: „Таа брилијантно ја долови смислата за хумор на Елизабет Хоус. Има толку многу слоеви во него и сите овие мали знаци. На еден манекен му е закачен некрологот на Хаус. Таа дизајнираше фустан за Wrigley Spearmint гума за џвакање, така што има обвивка за џвакање Wrigley Spearmint. Тука е филмот [1932 „Десет минути до живот“] на првиот црнец режисер кој снимил филм во Холивуд, Оскар Мишо. Има и џемпер што Елизабет го дизајнирала за машки клиент за да го носи во клубот од Лос Анџелес во 1970-тите и има телефонски број. Тоа е обвиткано на банкет. Ако сакаш да го спелуваш, пишува f–k you. Има многу суптилности. Тоа е случај во секоја соба.

„Една од брилијантните работи во работата со режисерите е тоа што тие го гледаат секој кадар“, рече Болтон. „Тие го разгледуваат секој детал и размислуваат како го доживувате. Иако има статични манекени, тие се обидуваат да пренесат динамика преку овие навистина суптилни детали“.

Често се прашуваат: „Што е американската мода? Како ја дефинирате американската мода?“ Болтон рече: „Она што луѓето го сакаат е многу универзална, вид на дискретна дефиниција, која не можете да ја [дефинирате]. Американската мода е многу различни работи. Но, она што го прави оваа изложба е основа за тоа. Перцепцијата на луѓето за американската мода и оваа идеја за корисност, практичност и функционалност, која во голема мера беше конкретен што се појави, особено во 30-тите и 40-тите години преку Дороти Шавер. Тоа е дефинитивно една дефиниција за американската мода, но не е дефиниција за американската мода“.

Една од студиите на случај се однесува на кампањата „Американска мода за американски жени“ од 1932 година што ја започна покојниот извршен директор на Лорд и Тејлор Шејвер. Вера Максвел, Бони Кашин и Мекардел се меѓу истакнатите дизајнери.

„Дури и во 30-тите и 40-тите години кога Дороти ја промовираше оваа иницијатива, имавте други жени дизајнерки кои не учествуваа, но си го правеа своето и често носеа облека по мерка. Тој наратив [кој исто така е претставен на изложбата] јас сум навистина задоволен. Тоа ја предизвикува историјата на американската спортска традиција“, рече Болтон.

Софија Копола се нуркаше во салата Мекким, Мед и Вајт Скали и Соблекувалната Воршам-Рокфелер со акцент на облеката од Франциска Нол Грос и Матијас Рок и други дизајнери. Копола го ангажираше скулпторот Рејчел Фајнштајн за да создаде карактеристични лица на куклите, кои сликарот Џон Курин ги допре. Џули Даш ги направи почестите во Грчкиот ревивалски салон и ренесансната соба за преродба. Последново има четири дизајни на ненајавената Ен Лоу, која ја создала тоалетата на Оливија де Хевиланд за Оскар во 1947 година и венчаницата на Жаклин Кенеди во 1953 година. За да се илустрира како Лоу доби малку јавно признание, има фигури слични на шивачка облечени во црно превези кои се грижат за секој дизајн на Лоу.

Реџина Кинг рекреираше салон од 19 век од Ричмонд, Вирџинија, со три фустани од Фани Крис Пејн, која е родена во 1867 година од поранешни робови родители. Во собата во Ричмонд, посетителите ќе ги слушнат Аманда Горман и Кинг како читаат „& So“ и „Call Us“ од збирката поезија на Горман „Call Us What We Carry“. Есен де Вајлд со духовитост се справуваше со собите Балтимор и Бенкард.

Отворена за јавноста на 7 мај, изложбата ќе трае до 5 септември, што ќе биде и датумот на затворање на првиот дел, „Во Америка: Лексикон на модата“. Ако познатите филмаџии не беа доволни да го зајакнат интересот за пролетното шоу, прославувањето на американската мода со ѕвезди ќе добие огромно медиумско внимание преку Мет Гала во понеделник навечер. И пред таа ролна, првата дама Џил Бајден е пријавена да присуствува на медиумскиот преглед на изложбата во понеделник наутро.

Додека некои од истакнатите дизајнери како Халстон, Оскар де ла Рента, Ен Клајн, Бил Блас и Брукс Бодерс ќе им бидат познати имиња на посетителите кои се свесни за брендот, други како Болхаген, Пејн, Хаус, Мадам Олимп, Хенц и Џеси Френклин Тарнер нема да сомнеж сметка за многу пребарувања на Google. Дури и примери на дизајни на такви американски старешини како Норман Норел, МекКардел, Нети Розенштајн, па дури и Бароус, може да ги наведат посетителите на галериите кон понатамошно онлајн истражување.

Заедно со просториите на периодот на филмаџиите, постојат шест „студии на случај“ во галериите на Американското крило кои се фокусираат на историските облеки што го одразуваат развојот на американската мода од 19-тиот до средината до крајот на 20-тиот век. На повидок се два палта на Brooks Brothers, вклучително и оној што го носеше неидентификуван поробен човек. Таа контроверзна облека е сместена на влезот на шоуто, заедно со ансамбл што го носеше Џорџ Вашингтон и друг што му припаѓаше на Абрахам Линколн. Најраниот американски дизајн на колекцијата на Институтот за костими, кој има етикета што го идентификува креаторот – фустан кој датира од околу 1865 година од шивачката Мадам Олимп од Њу Орлеанс – е уште еден клучен елемент. (WWD)