Сваровски со изложбата „заслепува“ во Милано

Милано – Тоа е лесна игра на зборови, но изложбата на Сваровски во Милано не е ништо помалку од блескава.

Австрискиот бренд нуди вистинско богатство со својата изложба „Господари на светлината: Од Виена до Милано“, која беше претставена во неделата со гала настан кој привлече ѕвезди како Џесика Алба и Гвинет Палтроу.

Џована Енгелберт, глобалниот креативен директор на Сваровски, рече дека изложбата ја нагласува „богатата историја на брендот и неговата соработка со најголемите модни куќи и поп икони. Тоа е вистинско патување на чудо, откритие, сон и радост што ја слави изработката на Сваровски“.

Изложбата прикажува повеќе од 50 облеки украсени со кристали дизајнирани од Прада и Миу Миу, Фенди Кутур, Гучи, парчиња Ателје Версаче дизајнирани од Џани Версаче и Донатела Версаче и Армани Приве од Џорџо Армани, како и Александар Меквин, Луис Витон, Тиери Муглер Кутур и Вивиен Вествуд.

Во делот Поп икони, сценските костими и изгледот на црвениот тепих од колекцијата наследство на Сваровски датираат уште од влечките со рубини што ги носеше Џуди Гарланд во иконскиот филм „Волшебникот од Оз“ од 1939 година и една од блескавите бралети на Џозефин Бејкер. Комбинезон со Swarovski на Хари Стајлс од Egonlab на доделувањето на Греми наградите минатата година, фустанот лустер на Мет Гала 2019 на Кети Пери од Џереми Скот за Москино и црвениот кристализиран фустан на Schiaparelli на Doja Cat минатата година.

Ова е првиот дел од изложбата во Европа по дебито во Шангај, со неколку промени и адаптации на местото на одржување, новореставрираниот Palazzo Citterio од 18 век. Главниот извршен директор Алексис Насард рече дека „нема поприродно место од Милано, главниот град на дизајнот, уметноста и модата“ за изложбата, истакнувајќи ја посетата како „лов на уметничко богатство“.

Покрај темите Future History и Pop Icons, другите се: роаминг низ хронологија на брендот (Time Chamber); специјално куриран калеидоскоп на Swarovski’s statement bijoux (Кутија за накит); првата колекција на дијаманти во куќата одгледана во лабораторија (Diamonds of the Future) и нејзиното доловување на светлината преку кристал (Masters of Light).

Исто така, ново воведено во миланската итерација на шоуто е Mathemagical, комора посветена на савоарот на Сваровски во изработката на кристали и изработката на накит. Дополнително, овој простор ги прикажува изгледите на накитот создаден од Енгелберт за овогодинешната Гала на Институтот за костими на Музејот на уметност Метрополитен во Њујорк.

Изложбата ќе биде отворена за јавноста бесплатно до 14 јули.