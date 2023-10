Страшно невреме го зафати Киев: Еден човек загина, неколку се повредени (фото/видео)

Главниот град на Украина Киев го зафати силно невреме, еден човек загина кога ветрот собори дрво, а неколку лица се повредени.

Градската управа предупреди дека до крајот на денот ударот на ветерот може да достигне 25-28 метри во секунда, пренесува агенцијата „Униан“.

A "storm warning" has been announced in Ukraine

Wind gusts 17-22 m/s, in some places 25 m/s. It’s already terrible in Kyiv: it’s tearing down roofs, fences, and uprooting trees.

In the Lviv and Rivne regions, settlements were cut off due to bad weather pic.twitter.com/sN2fvcpQgV

— Eugene Dnipro 🇺🇦 (@EvgeniyDnepr390) October 28, 2023