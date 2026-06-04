Странски работници во Италија заклучени во автомобил и живи запалени

Четири странски земјоделски работници биле изгорени живи во автомобил во Амендолара, Италија, вчера, а полицијата уапси двајца осомничени Пакистанци.

Три од жртвите се авганистански државјани, а четвртиот е од Пакистан. Единствениот преживеан, Авганистанец кој избегал кршејќи прозорец, е клучен сведок во истрагата фокусирана на конфликти околу земјоделски работни места, објавија италијанските медиуми.

Пожарот избувнал вчера околу 13 часот во близина на бензинска пумпа, со облак од црн чад видлив од километри. Кога пожарникарите пристигнале на местото на настанот, нивната прва грижа била да спречат пожарот да се прошири на резервоарите за гориво и да предизвика уште поголема катастрофа. Дури откако пожарот бил изгаснат, телата биле откриени во автомобилот.

Сомневањата на истражителите дека работниците биле изгорени живи беа потврдени со снимки од безбедносните камери од станицата. На видеото се гледаат две лица, едно по друго, како ја блокираат вратата од автомобилот со рацете однадвор, додека се истура запалива течност одзади. Кратко потоа, возилото се запалило, а напаѓачите избегале.

Јавното обвинителство на Кастровилари нареди апсење на двајца пакистански државјани за тешко убиство. Тие биле уапсени по неколкучасовно испрашување во Козенца, а истражителите успеаја да ги пронајдат користејќи снимки од бензинската пумпа.

Клучна улога во реконструкцијата одиграл еден преживеан од Авганистан, кој ја потврдил националноста на жртвите во интервју за TGR. Од 20 април, тој и четворица негови колеги работеле на берба на јагоди на фарма во Сканзано Јоника. Секое утро на работа ги носеле истите двајца пакистански посредници.

На почетокот биле плаќани веднаш, а подоцна постигнале договор за дневница од 45 евра.

„На крајот, ни дадоа сместување, но не и плата. Исто така, ни побараа по пет евра дневно за одење до и од работа“, објаснува сведокот, велејќи дека жртвите не сакале да платат.