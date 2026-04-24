Столе Димитриевски во тимот на колото во шпанската Примера

Стандардниот голман на македонската фудбалска репрезентација Столе Димириевски се најде во идеалниот тим на изминатото коло во шпанското првенство.

Валенсија во 32 коло одигра нерешено 1-1 на гостувањето против Мајорка, а Димитревски беше најзаслужниот за освоениот бод.

Одличниот настап на македонскиот голман му донесе место во тимот на колото со оценка 8.8.

Валенсија е на 14 место на табелата со 36 бодови, само три повеќе од зоната на испаѓање и до крајот на сезоната ја очекува битка за опстанок во шпанската Примера.