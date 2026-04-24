Столе Димитриевски во тимот на колото во шпанската Примера

24/04/2026 20:09

Стандардниот голман на македонската фудбалска репрезентација Столе Димириевски се најде во идеалниот тим на изминатото коло во шпанското првенство.

Валенсија во 32 коло одигра нерешено 1-1 на гостувањето против Мајорка, а Димитревски беше најзаслужниот за освоениот бод.

Одличниот настап на македонскиот голман му донесе место во тимот на колото со оценка 8.8.

Валенсија е на 14 место на табелата со 36 бодови, само три повеќе од зоната на испаѓање и до крајот на сезоната ја очекува битка за опстанок во шпанската Примера.

Поврзани содржини

Алкараз го пропушта Ролан Гарос поради повреда
Формула 1 од 2027 се враќа на Истанбул парк
Некогаш најдобриот и најлудиот тенисер на светот, сега пустиник: Талка по планините и спие во шатор
Македонските училишни ракометари и ракометарки супериорни по два натпревари
Јамал би требало да е подготвен за СП
Анчелоти го смета ПСЖ за прв кандидат за освојување на Лигата на шампионите
Неуспехот во Лигата на шампионите ја принуди Барселона да направи промени, пет ѕвезди го напуштаат Камп Ноу
Уапсен е поранешниот претседател на ФФМ, Муамед Сејдини

Најчитани