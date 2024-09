Стилистката Рејчел Зои се разведува по 26 години брак

Стилистката на славните и дизајнерка Рејчел Зои и сопругот Роџер Берман ќе тргнат по својот пат по 26 години брак, објави парот во понеделникот.

„После 33 години заедно и 26 години во брак, јас и Роџер дојдовме до заедничка одлука да го прекинеме нашиот брак“, напиша парот во соопштението објавено на социјалните мрежи на Зои. „Неверојатно сме горди на љубезното семејство што го создадовме и нашите безброј спомени заедно.

Тие продолжија: „Наш приоритет број еден биле и секогаш ќе бидат нашите деца. Посветени сме да ги здружиме нашите момчиња и да продолжиме да работиме заедно во многуте бизниси што ги споделуваме. Бараме приватност во ова време додека се движиме во ова ново поглавје“.

Тие заедно ја потпишаа својата изјава „со љубов и благодарност“.

Зои и Берман се познати како модна моќна двојка, а Берман служи како ко-основач и ко-извршен директор на Rachel Zoe Inc. Нивната врска беше еден од фокусите на Браво серијата The Rachel Zoe Project, која траеше од 2007 до 2013 година. и Lifetime’s Fashionably Late with Rachel Zoe во 2015 година. Двојката дели два сина, Скајлер (13) и Каиус (11).

Во 2021 година, Зои и Берман разговараа со People за нивниот увид во односите во однос на нивниот подкаст, Works For Us. „Ние не се преправаме дека сме каков било вид обучени експерти за односи, но навистина ги разбираме луѓето и врските“, рече Зои. „Сите, без разлика кои се, се во врска. Не е важно каков вид: тоа е брак, тоа е запознавање, тоа се најдобри пријатели, тоа е мајка-ќерка, тоа е колега. (Холивуд Репортер)