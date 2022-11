Стигна наредба: Русија ги повлекува своите војници од Херсон (Видео)

Рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу им нареди на своите војници да се повлечат од западниот брег на реката Днепар поради украинските напади во близина на јужниот град Керсон, објави пред малку Ројтерс.

Според информациите, командантот на руските трупи во Украина, генералот Сергеј Суровикин, му предложил на министерот за одбрана Шојгу да го напушти десниот брег на регионот Керсон, каде што се наоѓа Херсон. Извештајот на Суровикин до министерот го емитуваше ТВ каналот Русија 24.

Шојгу се согласи со предлогот на Суровикин.

Суровикин рече дека во сегашните услови Херсон и блиските населби не можат целосно да бидат логистички снабдувани. „Откако ја проценив ситуацијата, предлагам да се зафатиме со одбрана долж левиот брег на Днепар“, рече тој. Суровикин одлуката ја нарече „тешка“, но рече дека ќе спаси животи на луѓе.

„За нас животот и здравјето на руските војници се секогаш приоритет. Мора да ја земеме предвид и заканата за цивилното население“, рече Суровикин на што Шојгу одговори: „Продолжете со повлекувањето на војниците и преземете ги сите мерки за безбедно пренесување на опремата, оружјето и персоналот преку реката Днепар“.

Here's Shoigu giving the order to pullout: "The lives and health of our troops always takes priority. Take into account the threat to the civilian population and respect the wishes of those who wish to leave. And secure the transfer of military equipment across the Dnipro" pic.twitter.com/InuLjbk97s

— Luke Harding (@lukeharding1968) November 9, 2022