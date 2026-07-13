„Стелантис“ бележи одлични резултати на крилјата на побарувачката во Северна Америка

Во трите месеци од април до јуни, „Стелантис“ испорача речиси 1,6 милиони возила, што е зголемување од 10 проценти во однос на истиот период минатата година, покажаа прелиминарните податоци.

Испораките во Северна Америка, најважниот пазар на „Стелантис“, скокнаа за 38 проценти на 445.000 возила, управувани од нови или освежени модели, вклучувајќи го и лесниот камион Ram 1500 со осумцилиндричен мотор и неговата високо-перформансна теренска верзија, TRX SRT, како и освежените модели Jeep Grand Wagoneer и Grand Cherokee и Chrysler Pacifica.

Сепак, како што забележува компанијата, резултатот ги одразува и подготовките за планираното летно запирање на производството.

Во регионот „поширока Европа“, вториот најважен пазар на групацијата, испораките се зголемија за пет проценти, на 762.000 возила, со поголем вкупен обем на продажба во автомобилската индустрија. Бројката вклучува околу 33.000 возила од кинескиот партнер Leapmotor, кој Stellantis го дистрибуира и продава во тој регион.

Побарувачката во Европа беше особено силна за прифатливи модели, како што се Citroën C3 и C3 Aircross, Opel Frontera и Fiat Panda, според соопштението на Stellantis.

Подобрите резултати во Северна Америка и Европа беа компензирани од помал обем на продажба во регионот на Блискиот Исток и Африка, првенствено поради конфликти, и во Јужна Америка, поради послаба продажба на аргентинскиот пазар.

Соработка

Stellantis губи клиенти на клучните пазари во последните години поради повисоки цени, силен фокус на електрични возила, проблеми со квалитетот и зголемена конкуренција од Кина.

Извршниот директор Антонио Филоса во мај презентираше нов бизнис план од 60 милијарди евра за периодот до 2030 година, фокусирајќи се на лансирање на нови модели, реорганизација на портфолиото на брендот и нови партнерства во областите на технологијата и производството.

На почетокот на мај, Stellantis објави дека има намера да започне заедничко производство на автомобили во Европа со Leapmotor, со што ќе ја продлабочи својата моментална соработка во областа на дистрибуцијата.

Новиот договор со Leapmotor има за цел да го зголеми производството во Европа, особено кога станува збор за електрични возила, и да ги пополни производствените линии во фабриките на Stellantis чии капацитети се недоволно искористени, а воедно да му овозможи на Leapmotor брзо да воспостави производство во регионот.

„Планот треба да го поддржи производството во Европа и да ја подобри локализацијата на производството од светска класа на прифатливи електрични возила. Денешната објава ја одразува нашата намера да го продлабочиме партнерството и да направиме нов чекор кон уште поголема соработка во иднина“, изјави извршниот директор на Stellantis по повод оваа пригода.