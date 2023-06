Спасувачите влегуваат во трка со времето: Во подморницата има кислород за уште неколку часа

Спасувачката акција во потрага по исчезнатата подморница „Титан“ продолжи во средата и четвртокот, а спасувачите сега влегуваат во вистинска борба со времето имајќи предвид дека на исчезнатите лица во подморницата им остануваат уште неколку часа кислород.

Американската крајбрежна стража во средата објави документи кои покажуваат дека областа досега била пребарувана, но без голем успех.

„Кога сте среде случај за пребарување и спасување, секогаш имате надеж“, рече капетанот на американската крајбрежна стража Џејми Фредерик.

Она што ги израдува спасувачите е информацијата дека во областа за пребарување се слушнале дополнителни подводни звуци, кои можеби укажуваат дека подморницата е во близина.

As of now, these are the completed searches for the Titan, a 21-foot submersible from the Polar Prince, as of Wednesday afternoon.#Titanic pic.twitter.com/alpYBFA8kQ

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023