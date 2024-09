Со „порше“ висеше од трети кат на гаража – погледнете го спасувањето (видео)

Жена била спасена откако останала да виси во своето „порше“ на третиот кат од гаража во Корал Гејблс, Флорида, јавуваат американските медиуми.

Според истражителите, се чини дека возачот случајно притиснал на гаста.

Спасувањето е снимено од хеликоптер. Снимката покажува бело „порше заглавено меѓу високо дрво и гаража, при што се чини дека дрвото го спречило паѓањето од третиот кат.

Спасувачите со јаже ја извлекле жената, која е пренесен во болница и е во стабилна состојба.

WATCH NOW: Daring rescue after woman accidentally hits accelerator and crashes through parking garage wall in Coral Gables this morning. @nbc6 #southflorida #breakingnews #coralgables #Miami #fortlauderdale pic.twitter.com/gLkHDKGnVO

— CHRIS HUSH (@ChrisHushNBC) September 23, 2024