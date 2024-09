Термички дрон помогна да се пронајде 10-годишно девојче кое исчезна во шума 

Десетгодишното девојче кое исчезна во шумите на Луизијана е пронајдено безбедно и сега е вратено дома со своето семејство, благодарение на помошта на термички дрон.

Пејтон Сентињан исчезна околу 22 часот на 14 септември, откако таа месечарила во шумата во близина на нејзиниот дом во областа Шривпорт, Луизијана, според официјални лица од Канцеларијата на шерифот на парохијата Вебстер.

„Нашата канцеларија беше известена дека Пејтон е исчезната. Семејството и соседите веќе ја бараа околу еден час“, изјави шерифот од Вебстер, Џејсон Паркер за „Добро утро Америка“ на Еј-Би-Си њус.

Шерифот, државната полиција на Луизијана и стотици волонтери работеа заедно за да ја пребараат шумата, вклучувајќи го и операторот со дронови Џош Клобер, кој патувал околу 40 милји од Арканзас до Луизијана за да помогне.

Клобер, косопственик на Дрон Менаџмент Сервисс, донесе дрон опремен со камера за термичка слика за да помогне во потрагата, што беше потпомогнато од фотографијата на Пејтон направена од камера за трага што ја користеа ловците.

