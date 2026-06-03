Словенците забранија слетување на израелски авион, го пренасочија кон Хрватска

Авион на израелската авиокомпанија „Исреир“, кој требаше да слета во Љубљана, беше пренасочен кон Загреб откако словенечките власти одбија да му дадат дозвола за слетување, објави компанијата во среда.

Според „Исреир“, одлуката е донесена од политички причини, а менаџментот тврди дека ова ги крши меѓународните договори за воздухопловство и правилата на Европската унија. Компанијата додава дека израелското Министерство за надворешни работи и Управата за цивилно воздухопловство биле вклучени во решавањето на ситуацијата, но и покрај обидите, не била добиена дозвола за слетување во Љубљана, пишува „Џерусалем пост“.

Како резултат на тоа, летот бил пренасочен кон Загреб, каде што безбедно слета.

Обвинувања за политичка одлука

Израелскиот превозник тврди дека одлуката на словенечките власти е политички мотивирана, но досега нема официјална потврда за овие тврдења од Љубљана ниту детално објаснување за причините за забраната за слетување.

Инцидентот се случил во чувствителен политички момент во Словенија, по неодамнешните избори на кои повторно победи Јанез Јанша, лидерот на Словенечката демократска партија.

Неговото враќање на власт означи промена во политичката насока во споредба со претходната влада на Роберт Голоб, под која Словенија зазеде покритичен став кон Израел, вклучително и признавањето на палестинската држава и воведувањето одредени санкции против израелски претставници.