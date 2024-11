Следниот актер на Џејмс Бонд ќе биде фраер во неговите 30-ти, потврдија продуцентите

Актерот кој ќе го глуми Џејмс Бонд ќе биде фраер во неговите 30-ти, потврдија продуцентите.

И покрај многуте гласини за тоа кој ќе го наследи Даниел Крег како следниот Џејмс Бонд, актерот допрва треба да биде избран. Меѓутоа, во новото интервју за The Independent, продуцентите на Бонд Барбара Броколи и Мајкл Г. Вилсон понудија одреден увид во типот на актер што ќе го гледаат.

За почеток, Бонд ќе го глуми маж, така што секоја шпекулација дека Бонд ќе го глуми жена е неточна.

Новиот актер најверојатно ќе има 30-ти години и мора да биде подготвен да се посвети на улогата најмалку една деценија. Додека Даниел Крег имаше 38 години кога му беше доделена улогата на Бонд, други како Роџер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан беа во раните до средината на 40-тите. Овој пат, се чини дека продуцентите имаат за цел помлади актери.

И на крај, а можеби и најинтригантно, продуцентите не ја исклучуваат можноста тој да не биде белец.

Најновиот филм за Бонд, Нема време за умирање, беше објавен во есента 2021 година. Со оглед на тоа што новиот актер допрва треба да биде избран, се чини дека најраниот нов филм за Бонд би можел реално да се појави во кината е 2026 година, што ќе го направи еден од најдолгите празнини меѓу филмовите за Бонд во историјата на франшизата.

Ова е списокот на сите актери кои ја изговориле реченицата „I am Bond, James Bond“.

Прв е Шон Конери кој играше во следните филмови: Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971).

Тој, исто така, играше и во остварувањето од 1983 година „Never Say Never Again“ кој не беше дел од официјалната франшиза.

Џорџ Лезенбај се појави само еднаш и тоа во фиомот „On Her Majesty’s Secret Service“ во 1969 година.

Следниот Бонд беше Роџер Мур и тоа во филмовите: Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Ovtopussy (1983) i A View to a Kill (1985).

Филмовите „The Living Daylinghts“ од 1987 и „Licence to Kill“ од 1989 година ги одбележа Тимоти Далтон, а Пирс Броснан во остварувањето „Golden Eye“ (1995), „Tomorrow Never Dies“ (1997) и „Die Another Day“ од 2002 година. Даниел Крејг покрај „Спектра“ (2015) играше и во „Casino Royale“ 2006, „Quantum of Solce“ 2008 ,во „Skyfall“ 2012 година, и во„Нема време за умирање“ (No Time To Die), 2021.