Следната недела ќе се заловуваат кучиња скитници низ Аеродром

Наредната недела тимовите на ЈП „Лајка“ ќе спроведат стратешки теренски активности за заловување и третман на нетретирани бездомни кучиња на повеќе локации во Општина Аеродром.

Активностите ќе се реализираат во Долно Лисиче, Горно Лисиче, Тодор Чангов, Населба Лисиче, Ново Лисиче, Јане Сандански, Реонски центар, Бисер, Стар Аеродром, Мичурин и Острово.

Од претпријатието апелираат до граѓаните за соработка со теренските тимови и пријавување на нетретирани кучиња без ушна маркица, со цел поефикасно спроведување на мерките и контрола на популацијата на бездомни кучиња.